HeiQ Viroblock recibe el certificado de nivel cosmético y producto renovable bio-basado

Los virus las bacterias pueden seguir infectando durante días si se encuentras en superficies textiles. El coronavirus humano SARS-CoV tiene una duración de hasta 2 días en los trajes quirúrgicos[1] a temperatura ambiente. Los tratamientos antivirales para productos textiles contribuyen a una higiene superior y a conseguir productos textiles más seguros, y pueden ayudar a mitigar el riesgo de contaminación y transmisión. Mientras que la industria textil mundial está adoptando de forma rápida tratamientos textiles anti-retrovirales para suministrar al mercado mascarillas anti-virales, ropa y telas para el hogar, es importante considerar el perfil de las diferentes tecnologías, incluyendo cuestiones relacionadas con la toxicidad, seguridad, resistencia anti-microbial y tratamiento de aguas residuales.

HeiQ Viroblock NPJ03 es una formulación que contiene una cantidad de un minute de ingrediente activo de plata reciclada y componentes de vesícula de liposoma graso. Es compatible con la normativa EU REACH y US FIFRA, cuenta con certificado OEKOTEX®, y homologación ZDHC y bluesign®. Los artículos textiles tratados son compatibles con EU BPR y US EPA. Las mascarillas respiratorias HeiQ Viroblock con superficie antiviral y antibacterial se han registrado como dispositivo médico por medio de Swissmedic y han sido aprobadas por la FDA de Estados Unidos .

"Desde que HeiQ Viroblock NPJ03 se designó para su uso en las mascarillas con el fin de conseguir una protección mejorada frente a los virus y las bacterias, seleccionamos solo los ingredientes más efectivos, seguros y sostenibles. Además, estamos orgullosos de que HeiQ Viroblock NPJ03 sea un producto renovable bio-basado, creado al 100% con ingredientes cosméticos aprobados INCI", destacó Carlo Centonze, cofundador y consejero delegado de HeiQ Group.

Beta Analytics Testing Laboratory ha certificado que HeiQ Viroblock NPJ03 contiene un 72% de carbono bio-basado. Los resultados de las pruebas se acreditan a los estándares ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423. HeiQ Viroblock NPJO3 está actualmente bajo homologación para conseguir el certificado bio-preferente de la USDA. Specialities S.R.L (Italy), una compañía de investigación y desarrollo de superficies químicas, ha confirmado además que todos los ingredientes de HeiQ Viroblock NPJ03 se seleccionan de la International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).

"HeiQ se basa en la búsqueda de la innovación que ayuda a proporcionar beneficios positivos para el mundo. Diseñar productos con componentes seguros y sostenibles, como la tecnología HeiQ Viroblock, es una parte central de este objetivo", indicó el doctor Murray Height, co-fundador y responsable científico de HeiQ Group.

Acerca de HeiQ

Fundada en 2005 como división del Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), HeiQ es líder en innovación textil, creando algunos de los efectos textiles más eficaces, duraderos y de altas prestaciones que existen actualmente en el mercado. El propósito de HeiQ es mejorar las vidas de miles de millones de personas perfeccionando un producto de uso diario: los textiles. Combinando tres áreas de experiencia –investigación científica, fabricación de materiales especializados y marcas de ingredientes de consumo, HeiQ es el socio de innovación ideal para crear productos textiles diferenciadores y sostenibles y capturar el valor añadido en el punto de venta. Con una capacidad total de 35.000 toneladas al año, HeiQ fabrica en Estados Unidos, Suiza y Australia para servir a sus empresas químicas especializadas en más de 60 países en todo el mundo.

HeiQ, Viroblock y HeiQ Viroblock son marcas o marcas registradas de HeiQ Materials AG.

1. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 2020 Feb 6.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199226/HeiQ_Viroblock.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134330/HeiQ_Materials_Logo.jpg

Contactos:

HeiQ Materials AG

Ruetistrasse 12

8952 Schlieren (Zurich)

Suiza

www.heiq.com

Suiza: +41-56-250-68-50

Estados Unidos: +1-704-795-9322

Taiwán: +886-3-312-0561

[email protected]

Contacto para medios:

Hoi Kwan Lam

Responsable de marketing

[email protected]

Related Links

https://heiq.com



SOURCE HeiQ AG