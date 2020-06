HeiQ Viroblock testada com sucesso no vírus que causa a COVID-19

A HeiQ Viroblock NPJ03 é um tratamento têxtil para uso industrial, desenvolvido para adicionar aos substratos propriedades antivirais e antibacterianas. A combinação de uma tecnologia antimicrobiana e de uma tecnologia com com base num lipossoma, cuja membrana rica em lípidos, destrói rapidamente este tipo de vírus, incluindo os coronavírus. Já foi anteriormente testada contra o coronavírus 229E, outro tipo de vírus da família coronavírus.

O último teste com o vírus SARS-CoV-2 foi conduzido por investigadores, no Instituto Doherty, uma joint venture entre a Universidade de Melbourne e o The Royal Melbourne Hospital, uma instituição internacionalmente reconhecida de investigação, ensino, saúde pública e serviços laboratoriais de referência, serviços de diagnóstico e cuidados clínicos de doenças infecciosas e imunidade.

O projeto de pesquisa envolveu um protocolo de teste de desinfecção que simulava a interação em vida real de pequenas gotículas de aerossol contaminando o vestuário. Uma concentração conhecida do vírus SARS-CoV-2 foi posta em contato com uma mostra de tecido durante 30 minutos , seguindo-se uma contagem dos vírus SARS-CoV-2 infecciosos remanescentes.

NA amostra de tecido tratada com o HeiQ Viroblock NPJ03 não haviam vírus infecciosos após 30 minutos. O resultado indica a redução de 99,99% do vírus SARS-CoV-2 em relação ao controle de inóculo.

Carlo Centonze, cofundador suíço e diretor executivo do HeiQ Group, declarou: "A confirmação da atividade antiviral da HeiQ Viroblock contra o SARS-CoV-2 é um marco importante. Isto é resultado dos nossos esforços contínuos de ajudar a proporcionar têxteis com maiores níveis de proteção contra os vírus e contribui para o s esforço s no toca nte à mitigação da pandemia global".

"A HeiQ aprecia o trabalho do Instituto Doherty na condução desses testes e os esforços tremendos de seus investigadores na contribuição ao entendimento global da pandemia da COVID-19", declara o Dr. Murray Height, australiano, cofundador e CSO do grupo HeiQ.

A Dra. Julie McAuley, investigadora sênior no Instituto Doherty, declarou: "Uma parte essencial do foco de pesquisa atual sobre a COVID-19 do Instituto é testar diferentes maneiras de atingir um efeito antiviral contra o vírus SARS-CoV-2".

"Testar a ação de diferentes desinfetantes e tratamentos sobre superfície é uma maneira pela qual nossa pesquisa pode ajudar a proporcionar insights visando deter a pandemia", acrescentou o Dr. McAuley.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005, de uma spin-off do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH), a HeiQ é líder em inovação têxtil, criando algumas das tecnologias mais eficazes, duráveis e de alto desempenho no mercado atualmente. O propósito da HeiQ é aprimorar a vida de bilhões de pessoas aperfeiçoando um produto de utilização diária: têxteis. Ao combinar três áreas - pesquisa científica, produção de materiais especiais e valor acrescentado da marca ao consumidor - a HeiQ é a parceira de inovação ideal para criar produtos têxteis diferenciados e sustentáveis, além de capturar o valor agregado no ponto de venda. Com capacidade total de 35.000 toneladas por ano, a HeiQ produz nos EUA, na Suíça e Austrália, servindo suas especialidades químicas em mais de 60 países em todo o mundo.

A HeiQ, Viroblock e a HeiQ Viroblock são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HeiQ Materials AG. O uso de tal(is) marca(s) comercial(is) está sujeito à aprovação da HeiQ.

Sobre o Doherty Institute

Encontrar soluções para prevenir, tratar e curar doenças infecciosas e compreender as complexidades de micróbios e do sistema imunológico requer abordagens inovadoras e um esforço concentrado. É por isso que a Universidade de Melbourne – líder mundial em educação, ensino e excelência em pesquisa – e o The Royal Melbourne Hospital – uma instituição internacionalmente reconhecida que proporciona cuidados, pesquisa e ensino - fizeram uma parceria para criar o Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute): um centro de excelência onde os cientistas e clínicos mais importantes colaboram para aprimorar a saúde humana em todo o mundo.

