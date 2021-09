HEISHA DNEST2 redefine drones autônomos

Embora também sejam denominados de veículos aéreos não tripulados, os drones devem ser operados por um piloto profissional. A HEISHA tem como objetivo atingir um voo inteligente verdadeiramente não tripulado e, com este objetivo em mente, lançou o DNEST1 no final de 2020.

Após o lançamento, a HEISHA levou em consideração os comentários recebidos dos seus usuários e, após muito esforço para atualizar o sistema, implementou o HEISHA DNEST2. O sistema é uma ferramenta perfeita para os provedores de serviços de drones, cuja frota pode incluir drones comerciais de vários fabricantes. Para os operadores que utilizam diferentes drones para uma variedade de aplicações em um local de trabalho, o DNEST2 oferece uma solução universal.

Os usuários que não são pilotos ou que não têm conhecimento de como pilotar um drone já podem operar um drone facilmente. O DNEST2 será uma opção mais fácil para os usuários que necessitam inspecionar remotamente terrenos particulares, uma propriedades, um rancho, uma reserva pesqueira, uma fábrica ou qualquer propriedade ou operação que exija monitoramento constante ou para a qual necessitem de vídeo em tempo real a partir do espaço aéreo.

Esta nova versão permite que os drones de diferentes fabricantes compartilhem a mesma plataforma de carregamento, ao mesmo tempo em que permite uma ampla variedade de novas aplicações.

Ela também oferece aos usuários uma experiência de voo fácil. Os operadores podem controlar remotamente o drone por meio do aplicativo DNEST, como se estivessem jogando. Se o operador necessitar de uma operação mais profissional, o controle remoto pode ser manuseado por meio do centro de comando da web. Utilizando um sistema de pouso com precisão de IA, os operadores podem pilotar o drone, seja durante o dia ou à noite.

Graças ao seu sistema de monitoramento e diagnóstico remoto, a manutenção é simples e inteligente. O produto passou pelas certificações de confiabilidade CE, FCC e outras certificações de terceiros.

A simplicidade de operação do HEISHA DNEST2 permite que os drones e a sua tecnologia sejam acessíveis a todos. A HEISHA agora oferece aos usuários interessados uma sessão experimental de voo remoto sem custos. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] A HEISHA está totalmente preparada para aceitar pedidos, com um prazo de entrega de 30 dias.

https://www.heishatech.com/dnest-hardware-for-drone-in-a-box-solution/

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=yQmWIekyBps

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635956/HEISHA.jpg

FONTE HEISHA TECH

Related Links

www.heishatech.com



SOURCE HEISHA TECH