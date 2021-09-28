HEISHA DNEST2 задает новый стандарт автономности при управлении дронами

Несмотря на свое название «беспилотные летательные аппараты», дроны должны эксплуатироваться профессиональным пилотом. Компания HEISHA давно ведет разработки в области интеллектуального управления беспилотными летательными аппаратами, результатом которых стал запуск DNEST1 в конце 2020 года.

На основе отзывов пользователей компания модернизировала систему и представила второе поколение данного решения — HEISHA DNEST2. Обновленная версия представляет собой идеальный инструмент для поставщиков услуг дронов, парк которых может состоять из коммерческих дронов разных производителей. DNEST2 является универсальным решением для операторов различных модификаций дронов независимо от назначения их использования.

Им могут воспользоваться даже те, у кого нет опыта в пилотировании дронов. DNEST2 упрощает выполнение множества задач: теперь пользователи могут осмотреть угодья, постройки, фермы, фабрики и т.д. с воздуха в режиме реального времени.

В новой версии предусмотрена возможность зарядки дронов различных производителей, а также широкий спектр новых функций.

В основе решения — удобство использования. Операторы могут дистанционно управлять дроном с помощью приложения DNEST, это похоже на виртуальную игру. Для специфичных задач возможно дистанционное управление через веб-интерфейс. Система точной посадки на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивает возможность управления дроном в любое время суток.

Благодаря системе дистанционного контроля и диагностики техническое обслуживание не вызывает сложностей. Новый продукт уже прошел сертификацию надежности CE, FCC и других сторонних организаций.

Простота работы с HEISHA DNEST2 делает дроны доступными для всех. Компания HEISHA предлагает пользователям бесплатный полет с дистанционным управлением. При возникновении вопросов свяжитесь с представителями компании по электронной почте: [email protected]. Компания HEISHA уже принимает заказы, при этом срок поставки составляет 30 дней.

https://www.heishatech.com/dnest-hardware-for-drone-in-a-box-solution/

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=yQmWIekyBps

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1635956/HEISHA.jpg

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SOURCE HEISHA TECH