HEISHA lance une solution conviviale de drone en boîte et annonce être à la recherche de partenaires exclusifs à l'échelle mondiale

D'une taille d'un mètre cube et d'un poids inférieur à 40 kilogrammes, la DNEST est facile à déployer dans un jardin ou sur un toit. Contrairement aux autres produits industriels de l'entreprise, la DNEST est un produit convivial destiné directement au marché de consommation. Il s'agit d'un produit prêt à l'emploi qui comprend une station de chargement, DJI Mavic 2 Zoom et un logiciel prêt à l'action. Même s'ils ne possèdent aucune compétence de pilotage, les utilisateurs peuvent facilement faire fonctionner la DNEST pour surveiller leur propriété du ciel de n'importe où et à n'importe quel moment de la journée.

Ling Lu, président-directeur général de HEISHA, a déclaré : « Dans la foulée du lancement de ce nouveau produit, nous annonçons également être à la recherche de partenaires exclusifs à l'échelle mondiale. L'exclusivité servira à assurer la stabilité et la rentabilité des nouveaux partenaires exclusifs qui se joindront à nous. De cette façon, nos partenaires seront davantage encouragés à offrir un bon service aux clients. HEISHA n'est pas simplement à la recherche de concessionnaires, mais aussi de partenaires avec lesquels nous pourrons créer un excellent produit. »

Conçue dans le seul but de créer une solution de chargement de drone facile à utiliser, la DNEST est dotée d'une plaque de chargement de drone de sixième génération et d'une technologie de commande de troisième génération. Utilisée avec le centre de commande à distance CLOUD CENTURY Freesky et dotée des services cloud d'Amazon, elle permet aux utilisateurs d'avoir une vue aérienne besoin.

La solution de chargement de drone de la série D de HEISHA est une plateforme en code source ouverte, abordable et très fiable, qui permet d'économiser de l'argent et de gagner du temps consacré au développement.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du produit, consultez le site https://www.heishatech.com/dnest-hardware-for-drone-in-a-box-solution/ .

YouTube :

Vidéo de présentation de la DNEST : https://www.youtube.com/watch?v=1e9Yhzak56A&feature=youtu.be

Politique sur les partenaires exclusifs de la DNEST : https://www.youtube.com/watch?v=miSnCHK1eNM

À propos de HEISHA

HEISHA Tech est une société technologique de borne d'autochargement de drone autonome de premier plan. Elle se concentre sur la création de produits utiles au quotidien en favorisant les progrès de la science et de la technologie. Exploitant une usine de fabrication qui s'étend sur plus de 1 700 mètres carrés, sans compter ses équipements d'essai et de traitement de pointe, HEISHA propose des solutions qui permettent à un plus grand nombre de développeurs de réaliser des gains d'efficacité en matière de coûts et de temps et est ouverte aux partenariats avec le fabricant d'équipement d'origine et partenariats commerciaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1396212/HEISHA_DNEST.jpg

SOURCE SHENZHEN HEISHA