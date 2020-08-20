HEISHA представила новейшую аппаратную платформу для беспилотных систем - D.NEST

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SHENZHEN HEISHA

Aug 20, 2020, 10:30 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 20 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания HEISHA, провайдер решений для зарядки дронов и автономных беспилотных систем, представила новую аппаратную платформу дрона "в коробке" D.NEST. Презентация нового продукта состоялась 20 августа одновременно с лимитированной промоакцией по случаю запуска. Первые 200 покупателей стандартной версии D.NEST получат Mavic 2 Zoom или скидку в размере 1 126 долл. США на следующую покупку. 

HEISHA's D.NEST, a truly automatic drone-in-the-box hardware platform, which is compatible with DJI drones, open-source project drones and vertical take-off and landing (VTOL) aircraft. HEISHA has inventory at present and is capable of mass production for standard products.

D.NEST - надежное и стабильное решение для автоматической зарядки дронов, созданное на базе инновационной зарядной платформы HEISHA C500 и оснащенное функциями защиты от ИК-излучения. Новинка представляет собой усовершенствованную и доработанную за три поколения версию платформы. D.NEST с Т3-независимостой стойкой мониторинга, встроенным ИИ-компьютером, базой для удаленного управления и локальным маршрутизатором отличается чрезвычайной простой технического обслуживания и реконструкции. Кроме того, аппаратная платформа может использоваться в качестве центра обработки данных и пункта управления различной робототехникой.

HEISHA использует разработческий интерфейс API и SDK с открытым исходным кодом, что обеспечивает высокую совместимость платформ компании. D.NEST, предназначенная для использования с дронами линеек DJI Maviс и Phantom, может быть адаптирована под параметры M200,  M210, M300, M600, БПЛА с открытыми исходными кодами и летательными аппаратами с жестким крылом и вертикальным взлетом-посадкой.

Новинка от HEISHA с использованием блока программного управления 5-в-1 K100 и материалов промышленного уровня также представляет собой функциональное, стабильное и рентабельное решение для зарядки дронов.

Сегодня беспилотные технологии понемногу повышают качество нашей жизни, однако высокая стоимость и чрезвычайная сложность технического обслуживания автоматических систем препятствует их масштабному внедрению. Стремясь предоставлять простой доступ к данным аэрофотосъемки, компания HEISHA представила первый в мире универсальный и недорогой интерфейс для дронов. Мы стремимся создавать будущее, в котором каждый желающий сможет взглянуть на мир с высоты птичьего полета, используя для этого всего лишь собственный мобильный телефон. 

О компании HEISHA

Высокотехнологичная компания HEISHA специализируется на разработке продуктов, приносящих реальную ценность для повседневной жизни людей с помощью передовых достижений науки и техники. Располагая производственной базой площадью более 1 700 кв.м и современным оборудованием для тестирования и переработки, HEISHA создает рентабельные решения для девелоперов и готова к сотрудничеству с ОЕМ-производителями и бизнесом. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1231183/SHENZHEN_HEISHA.jpg

SOURCE SHENZHEN HEISHA

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