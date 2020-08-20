HEISHA представила новейшую аппаратную платформу для беспилотных систем - D.NEST

D.NEST - надежное и стабильное решение для автоматической зарядки дронов, созданное на базе инновационной зарядной платформы HEISHA C500 и оснащенное функциями защиты от ИК-излучения. Новинка представляет собой усовершенствованную и доработанную за три поколения версию платформы. D.NEST с Т3-независимостой стойкой мониторинга, встроенным ИИ-компьютером, базой для удаленного управления и локальным маршрутизатором отличается чрезвычайной простой технического обслуживания и реконструкции. Кроме того, аппаратная платформа может использоваться в качестве центра обработки данных и пункта управления различной робототехникой.

HEISHA использует разработческий интерфейс API и SDK с открытым исходным кодом, что обеспечивает высокую совместимость платформ компании. D.NEST, предназначенная для использования с дронами линеек DJI Maviс и Phantom, может быть адаптирована под параметры M200, M210, M300, M600, БПЛА с открытыми исходными кодами и летательными аппаратами с жестким крылом и вертикальным взлетом-посадкой.

Новинка от HEISHA с использованием блока программного управления 5-в-1 K100 и материалов промышленного уровня также представляет собой функциональное, стабильное и рентабельное решение для зарядки дронов.

Сегодня беспилотные технологии понемногу повышают качество нашей жизни, однако высокая стоимость и чрезвычайная сложность технического обслуживания автоматических систем препятствует их масштабному внедрению. Стремясь предоставлять простой доступ к данным аэрофотосъемки, компания HEISHA представила первый в мире универсальный и недорогой интерфейс для дронов. Мы стремимся создавать будущее, в котором каждый желающий сможет взглянуть на мир с высоты птичьего полета, используя для этого всего лишь собственный мобильный телефон.

О компании HEISHA

Высокотехнологичная компания HEISHA специализируется на разработке продуктов, приносящих реальную ценность для повседневной жизни людей с помощью передовых достижений науки и техники. Располагая производственной базой площадью более 1 700 кв.м и современным оборудованием для тестирования и переработки, HEISHA создает рентабельные решения для девелоперов и готова к сотрудничеству с ОЕМ-производителями и бизнесом.

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SOURCE SHENZHEN HEISHA