Heißes Quiz für Paare im Lockdown am Valentinstag

Sofort zugängliche pikante Fragen, die sich die meisten Paare nicht trauen würden, einander zu stellen, die aber Spaß machen, wenn man sie aufdeckt

ZÜRICH, 15. Februar 2021 /PRNewswire/ -- AirConsole startet ein heißes neues Quiz für Paare, die wegen der anhaltenden Pandemie am Valentinstag 2021 in einem Lockdown sind. In diesem Jahr werden Sie Ihren Partner wirklich kennen lernen. Die pikanten Fragen werden geheime Wünsche offenbaren und zu frechem Gelächter führen.