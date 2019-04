Heli XP à vista

SÃO PAULO, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Cada vez mais os executivos buscam maneiras de gerenciar um item primordial em sua agenda de trabalho: o tempo. O tamanho do estado de São Paulo e o trânsito caótico de sua capital fez com que a região tenha hoje a maior frota de helicópteros do Brasil. Segundo dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil / 2018), 666 aeronaves estão resgistradas em São Paulo, de uma frota nacional de 2.119 aeronaves, ou seja, três em cada 10 helicópteros do país estão aqui. Não é à toa que o local foi escolhido para receber a primeira edição da Helicopter Experience, a Heli XP.

Organizado pela G2C Events, antes mesmo da sua estreia, o evento já se consolidou como referência, não apenas pelo seu pioneirismo, mas também por ser referendado pelas principais associação, a Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros (Abraphe) e a Associação de Empresas Revendedoras de Aeronaves (Aera Brasil).

"Acreditamos em um formato híbrido, exclusivo de qualquer outro evento, somos o único dedicado exclusivamente a helicópteros e sua cadeia de produtos e serviços. Nossas estrelas são os parceiros, escolhidos cuidadosamente de forma que o visitante possa ter acesso ao que há de melhor em um único espaço", diz Gledson Castro, organizador do evento.

A data do HELI XP não foi escolhida por acaso. Ele ocorre logo após a HAI HELI EXPO (Estados Unidos), principal feira do setor no mundo. Além dos lançamentos, os participantes terão acesso a talks apresentados pelos principais profissionais da área que abordarão assuntos como: treinamento, espaço aéro nacional, regulamentação do setor e safety.

O local escolhido para primeira edição do evento é o Helipark, localizado próximo ao Rodoanel, com o privilégio não só do acesso terrestre, mas também do aéreo. "O fácil acesso foi um dos pontos que nos levou a essa escolha, e também pela qualidade de equipamentos, serviços e segurança de operação uma vez que o convidado poderá chegar com sua aeronave. O Helipark recebeu tão bem a ideia do evento que fechamos uma parceria e ele se tornou nosso patrocinador", menciona Castro.

A feira contará com dois espaços. Um deles abrigará os expositores e lounges das marcas âncoras. O outro, na área externa, será ocupado pelas aeronaves, algumas das quais estarão disponíveis para voos testes.

Imprensa: Aline Marinho | aline@radarpr1.com.br | (11) 4617-5216

FONTE HELI XP

SOURCE HELI XP