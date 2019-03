Hello Mom, I love you - THOMAS SABO väcker inspiration med paradisiska presentidéer till Mors dag 2019

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/834249/Thomas_Sabo_Mothers_Day.jpg )



I fokus för THOMAS SABO-kampanjen står mottot "kombinera lekfullt och individualisera". De handarbetade nyheterna i kollektionen inbjuder till att upptäcka olika färger, former och stilar och sedan skänka den egna mamman paradisiska smyckeskreationer. Höjdpunkter är detaljrikt arbetade hängsmycken i form av sländor som glittrande lyckobringare, ett tropiskt livets träd som inspirerar till att njuta av livet och fasettrika berlocker, varav vissa är försedda med en personlig gravyr som lockar fram ett leende på läpparna.

Som tack skänker THOMAS SABO alla kunder som handlar för ett visst minsta inköpsvärde små överraskningar som Charm Club-doften Hello, som perfekt understryker kampanjens symboliska slogan "Hello Mom, I love you". Kampanjen pågår i alla THOMAS SABO-butiker, online på http://www.thomassabo.com samt hos utvalda samarbetspartner.*

*Hos utvalda återförsäljare.

Tidsrymd för kampanjen:

Storbritannien, Irland: 21 mars - 31 mars 2019

Ungern, Spanien, Portugal, Litauen: 25 april - 5 maj 2019

Asien, USA, Kanada, Australien, Sydafrika: 2 maj - 12 maj 2019

Europa (med undantag för nämnda länder): 2 maj - 12 maj 2019

Frankrike, Sverige: 16 maj - 26 maj 2019

Bildmaterial för redaktionell användning finns att ladda ner här.

Om THOMAS SABO

THOMAS SABO är ett av världens ledande företag inom branschen smycken och klockor. Man designar och säljer lifestyle-produkter för både damer och herrar. Företaget etablerades 1984 av Thomas Sabo i Lauf an der Pegnitz i södra Tyskland och är representerat med runt 300 egna butiker på fem kontinenter och har ca 1 800 anställda. På företagets huvudort sysselsätter THOMAS SABO knappt 500 medarbetare. THOMAS SABO samarbetar dessutom med runt 2 800 handelspartners i hela världen samt med ledande flygbolag och kryssningsarrangörer.

