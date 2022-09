Helly Hansen et American Magic se réunissent avec la volonté de gagner la Coupe de l'America

OSLO, Norvège, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Helly Hansen, première marque mondiale de voile, est fière d'annoncer la poursuite de son partenariat avec le New York Yacht Club American Magic, le challenger américain de la 37e Coupe de l'America. Fortes de l'expérience acquise lors de la précédente campagne, la marque norvégienne et l'équipe de voile de classe mondiale unissent à nouveau leurs forces, déterminées à ramener le prix le plus convoité des sports de voile aux États-Unis.

New York Yacht Club American Magic in action during training for 36th America's Cup in Auckland, New Zealand. 17th August 2020. Credit/Provider: Will Ricketson for NYYC American Magic. Andrew Campbell of New York Yacht Club American Magic ahead of the 36th America's Cup, Portsmouth, Rhode Island. 16th October 2019. Credit/Provider: Amory Ross for NYYC American Magic.

Helly Hansen et le New York Yacht Club American Magic sont animés d'un même esprit avant-gardiste et d'un même engagement envers l'innovation. Grâce à une technologie de pointe et à une collaboration à grande vitesse, les deux entités continuent de fournir les meilleures performances dans leurs domaines respectifs. En vue de la 37e Coupe de l'America, leur partenariat réunira les meilleurs athlètes, entraîneurs, concepteurs, chercheurs et ingénieurs, et équipes de soutien, pour une campagne inédite qui mettra l'innovation et la technologie au premier plan.

« S'associer à une marque qui s'engage à produire des vêtements d'excellente qualité technique était essentiel pour l'équipe, a déclaré Terry Hutchinson, skipper et président des opérations de voile pour NYYC American Magic. Les vêtements Helly Hansen que nous avons portés lors de la dernière Coupe de l'America ont été constamment mis à l'épreuve et ont prouvé leur haute performance technique. Chez American Magic, nous avons besoin de vêtements résistants, capables d'assurer des performances constantes au plus haut niveau et dans les conditions les plus difficiles en mer comme sur terre Nous sommes ravis de continuer à nous entraîner et à concourir avec les vêtements Helly Hansen alors que nous nous focalisons sur notre programme de voile de haute performance et que nous nous dirigeons vers la 37e Coupe de l'America. »

Helly Hansen travaille avec des professionnels et des athlètes d'élite du monde entier, en tirant parti de leurs idées et de leur expérience pour créer des vêtements fiables même dans les conditions les plus difficiles. Grâce aux commentaires des professionnels, la marque a une connaissance innée des environnements de haute performance et vise à concevoir des vêtements qui assurent une protection maximale afin que les équipes et les athlètes professionnels puissent se concentrer sur leurs tâches sans avoir froid ou être mouillés. En s'associant à American Magic, Helly Hansen travaillera en étroite collaboration avec l'équipe pour s'assurer que ses vêtements dépasseront les attentes et lui permettront d'être l'équipe la mieux placée pour remporter le trophée.

« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec American Magic et son équipe d'élite composée de professionnels et d'athlètes de classe mondiale, a indiqué Carrie Ask, PDG d'Helly Hansen. Pouvoir collaborer étroitement avec une équipe qui partage notre esprit d'innovation et notre vision est un honneur et un atout indéniable pour Helly Hansen. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour repousser les limites de la performance, à la fois en mer et sur terre, et nous nous engageons à leur fournir les meilleurs vêtements techniques possibles pour soutenir leur rêve de remporter la Coupe de l'America. »

American Magic a passé l'été à construire la base de l'équipe dans le port de Pensacola, en Floride, où les conditions de navigation dans la baie de Pensacola sont parfaites pour développer l'AC75, avant de débuter le troisième hiver d'entraînement de l'équipe sur la Côte du Golfe. L'équipe passera tout l'hiver à Pensacola avant de s'installer à Barcelone pour la dernière ligne droite vers la 37e Coupe de l'America en 2024. La 37e Coupe de l'America se déroulera à Barcelone, en Espagne, en septembre et octobre 2024.

Pour suivre l'évolution du partenariat entre Helly Hansen et le New York Yacht Club American Magic, rendez-vous sur hellyhansen.com et americanmagic.americascup.com . Une collection de vêtements pour les supporters sera également disponible sur le site Web d'Helly Hansen à partir du printemps/été 2023.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1896333/American_Magic_Auckland.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1896334/American_Magic_Andrew_Campbell.jpg

