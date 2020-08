Helpbox. A startup brasileira que possibilitou cuidar dos idosos em meio à pandemia, sem risco de contaminação do COVID-19.

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Durante a pandemia, Helpbox, startup brasileira focada em cuidados de idoso criou um dispositivo inteligente, que otimiza o atendimento à pessoa idosa, com monitoramento 24 por 7, por meio de Inteligência Artificial.

Trata-se de uma pulseira que gerencia e fornece dados essenciais, como movimentação atípica, controle de sono, mudança de decúbito, monitoramento cardíaco, prontuário médico e até mesmo controle do cotidiano do idoso. "Por meio dessas informações, nossa equipe de enfermagem consegue detectar desvios e contatar o paciente proativamente em viva-voz, sem que ele necessite apertar botões ou realizar ligações", explica Adriano Goes, fundador da Helpbox.

Além da central de monitoramento em tempo real, o Helpbox possui um aplicativo para a família, dentro do qual é possível abrir comunicação com o assistido, ver sua localização, configurar alertas e acompanhar as atividades do idoso, entre outras funcionalidades.

A empresa possui casos de sucesso de pacientes de Alzheimer, por exemplo, cujo alarme de monitoramento cardíaco apresentava registros fora do padrão. A central de atendimento encaminhou o caso para a equipe médica, que solicitou exames mais detalhados, e estes detectaram uma bactéria no pulmão – a causadora do aumento da frequência cardíaca. Com o diagnóstico, o idoso passou a ser medicado adequadamente e não apresentou mais a arritmia.

Além de ajudar as famílias a manterem o bem-estar e a segurança do idoso, outro ponto importante é que a ferramenta foi desenhada também para obter dados relevantes para hospitais e planos de saúde. Segundo Goes, a obtenção de informações assertivas faz parte da estratégia de aprimoramento para garantir mais excelência nos cuidados com este público, considerado extremamente vulnerável. "Esta é mais uma oportunidade para maximizar nossas receitas", esclarece o executivo. "Nosso intuito é alcançar 61 mil idosos no Brasil, considerando primeiramente as pessoas com mais de 65 anos, pertencentes às classes A e B. Ao bater esta meta, queremos tornar o equipamento mais acessível e mirar as classes C e D também", esclarece Goes, lembrando que o modelo de negócios é baseado em assinaturas. Hoje, a Helpbox reúne clientes nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. "Já recebemos proposta de expansão para Portugal, Colômbia, Argentina e Chile. Porém, ainda estamos solidificando a companhia em solo brasileiro e consideramos que não é o momento", conclui ele.

