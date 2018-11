Helsinn et Lyfebulb annoncent leur partenariat dans le cadre d'un deuxième Sommet annuel de l'innovation axée sur les patients atteints du cancer

- La récompense sera décernée à l'entrepreneur-patient présentant des solutions scientifiques remarquables, et capable de proposer son idée sur le marché en faveur des patients atteints du cancer

LUGANO, Suisse et NEW YORK, 28 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Helsinn, groupe pharmaceutique suisse spécialisé dans l'élaboration de soins de qualité contre le cancer, a annoncé qu'elle collaborerait pour la deuxième année consécutive avec Lyfebulb, plateforme de soutien aux patients, qui met en relation les patients avec l'industrie et les investisseurs, afin de promouvoir une innovation axée sur les utilisateurs, en direction de solutions contre les maladies chroniques. Cette collaboration débutera dans le cadre d'un événement qui aura lieu le 4 décembre 2018 dans la ville de New York, et s'achèvera par l'annonce du vainqueur du Prix de l'innovation Lyfebulb-Helsinn 2019, à Monaco, le 19 mars 2019.

Le Sommet de l'innovation Helsinn-Lyfebulb est ouvert aux individus qui sont à la fois des patients et des entrepreneurs (les « entrepreneurs-patients »), et qui bâtissent des sociétés novatrices pour faire avancer la prévention, le diagnostic, la gestion et les soins dans le domaine du cancer. Les entrepreneurs admissibles à une participation à la compétition incluent les patients atteints du cancer, les survivants du cancer, ou les personnes ayant un membre de la famille ou un proche atteint du cancer, et qui ont créé une entreprise pour répondre aux problématiques que rencontrent les patients atteints du cancer.

Helsinn et Lyfebulb lanceront la démarche dans le cadre d'une discussion de groupe axée sur l'expérience des patients atteints du cancer, le 4 décembre 2018. Les intervenants seront issus de groupes de patients, de médecins, de militants et de groupes du secteur, qui se réuniront pour aborder les besoins insatisfaits liés aux produits et services aujourd'hui disponibles pour les patients et les survivants du cancer, ainsi que les opportunités de réponse à ces problématiques.

Les candidats à la compétition doivent avoir créé une entreprise proposant des solutions percutantes pour une meilleure gestion et une amélioration de la qualité de vie des patients, selon les principes de respect, d'intégrité et de qualité. Tous les postulants sont invités à soumettre leur candidature sur le site Web du Sommet et des récompenses de l'innovation Lyfebulb-Helsinn, sur https://lyfebulb.com/innovation-award/helsinn-2019/, où ils trouveront davantage d'informations concernant l'admissibilité et les critères clés. Les candidatures doivent être soumises entre le 5 décembre 2018 et le 23 janvier 2019.

Riccardo Braglia, vice-président et PDG d'Helsinn Group, a commenté : « Helsinn Group travaille dans le domaine des soins de santé depuis plus de 40 ans. Les patients et leur expérience de vie réelle face au cancer ont toujours été au cœur de tout ce que nous entreprenons. Les entrepreneurs-patients ont un point de vue unique sur la manière dont les produits et solutions peuvent améliorer leur expérience de vie face au cancer, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail aux côtés de Lyfebulb. »

À propos d'Helsinn International Services sarl

Helsinn International Services sarl est la filiale d'Helsinn chargée de fournir un ensemble de services de conseil et d'activités stratégiques au Groupe et à ses sociétés spécifiques. Elle agit en particulier en tant que société de conseil pour Helsinn Investment Fund.

À propos d'Helsinn Investment Fund S.A., SICAR

Helsinn Investment Fund se concentre sur des investissements de stade précoce dans des domaines présentant d'importants besoins non satisfaits du côté des patients. Soutenu par Helsinn Group, et guidé par les valeurs fondamentales d'Helsinn que sont la qualité, l'intégrité et le respect, le fonds Helsinn Investment Fund a pour objectif d'aider les entreprises aux technologies innovantes à transformer des idées nouvelles en solutions commerciales potentiellement susceptibles d'impacter la qualité de vie des patients en termes de santé.

En se fondant sur les plus de 40 années d'expérience d'Helsinn en matière d'investissement dans la recherche et le développement, ainsi que sur son expertise commerciale, le fonds d'investissement sélectionne des entreprises proposant des technologies dans un ensemble de domaines incluant les thérapies et diagnostics liés au cancer, les soins de soutien face au cancer, les troubles métaboliques et gastro-intestinaux, ainsi que les affections dermatologiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.helsinninvestmentfund.com

À propos d'Helsinn Group

Helsinn est un groupe pharmaceutique privé, qui possède un large portefeuille de produits de soins commercialisés contre le cancer, ainsi qu'une solide filière de développement de médicaments. Depuis 1976, Helsinn améliore la vie quotidienne des patients, guidée par les valeurs familiales clés de respect, d'intégrité et de qualité. Le Groupe travaille dans les domaines des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des dispositifs médicaux ainsi que des compléments alimentaires, et possède une expertise en recherche, développement, fabrication et commercialisation de produits thérapeutiques et produits de soins de soutien contre le cancer, la douleur, les inflammations, ainsi qu'en gastroentérologie. En 2016, Helsinn a créé le fonds Helsinn Investment Fund pour soutenir les opportunités d'investissement de stade précoce dans des domaines présentant des besoins insatisfaits du côté des patients. La société possède son siège social à Lugano, en Suisse, ainsi que des filiales opérationnelles en Suisse, en Irlande, aux États-Unis, à Monaco et en Chine. Ses produits sont présents dans près de 190 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus sur Helsinn Group, rendez-vous sur www.helsinn.com

À propos de Lyfebulb

Lyfebulb est une plateforme de soutien aux patients, axée sur les maladies chroniques, qui met en relation les patients, l'industrie (fabricants et financeurs) et les investisseurs, afin de promouvoir une innovation axée sur l'utilisateur. Lyfebulb promeut un mode de vie de santé et de prise en charge pour les personnes atteintes de maladies chroniques. En s'appuyant sur ses solides fondations en matière de diabète, la société s'est développée jusqu'à couvrir les états pathologiques liés au cancer, à la maladie inflammatoire intestinale, et à la sclérose en plaques.

Rendez-vous sur www.lyfebulb.com, Facebook, Twitter, Instagram, le profil LinkedIn de Lyfebulb, et le profil LinkedIn de Karin Hehenberger.

Pour en savoir plus :

Contact médias Helsinn Group :

Paola Bonvicini

Directrice de la communication du Groupe

Lugano, Suisse

Tél : +41 (0) 91 985 21 21

E-mail : Info-hhc@helsinn.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.helsinn.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Vimeo.

Contact médias Lyfebulb :

Karin (Hehenberger) Denoyer, docteur en médecine, PhD

PDG et fondatrice de Lyfebulb

Téléphone : + 1 917-575-0210

E-mail : karin@lyfebulb.com

