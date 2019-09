HEMA und Franprix gehen strategische Partnerschaft ein

Tjeerd Jegen, CEO von HEMA: Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Franprix. So können wir unsere Aktivitäten in Frankreich in kurzer Zeit zügig ausbauen und erstmals HEMA-Produkte auch über die Filialen eines anderen Händlers verkaufen. Dieser Schritt steht im Einklang mit unserer Strategie, mit Partnern wie Franprix, aber auch Walmart in den USA und Kanada zu wachsen und trägt zu unserem Bestreben bei, HEMA zu einer internationalen Marke zu machen.