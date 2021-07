Hemanext faz parceria com Sickle Cell 101 para patrocinar educação sobre célula falciforme

A parceria da Hemanext com a SC101 demonstra seu compromisso com a comunidade DF. A Hemanext irá colaborar com a SC101 para ajudar no suporte à comunidade por meio de iniciativas de conscientização local, nacional e global que despertem a atenção para as necessidades não atendidas das pessoas com DF.

"É um privilégio fazer parceria com a Sickle Cell 101 e dar suporte à sua missão global de promover a conscientização e a educação do paciente sobre a doença falciforme", disse Alex Marichal, vice-presidente de marketing da Hemanext. "Os programas e comunicações da SC101 com base em evidências e voltados aos pacientes melhoram a vida dos pacientes com células falciformes, e é por isso que a Hemanext está empenhada em promover esta aliança."

"Estamos muito entusiasmados por trabalhar com uma empresa de tecnologia médica de classe mundial como a Hemanext, dedicada a melhorar as transfusões de sangue", disse Cassandra Trimnell, fundadora e diretora executiva da Sickle Cell 101. "Estamos otimistas de que a experiência da Hemanext em coleta, processamento e armazenamento de sangue resulte em tecnologias de transfusão que poderão causar impacto à vida de milhões de pacientes, incluindo pessoas que vivem com doença falciforme."

Sobre a doença falciforme (DF)

A doença falciforme (DF) está entre as doenças do sangue hereditárias mais comuns.3 É uma doença para toda a vida que acomete milhões de pessoas em todo o mundo e é particularmente comum entre aqueles cujos antepassados eram da África, América do Sul, Caribe e América Central.1 Estima-se que quase 5% da população mundial seja portadora do gene do traço.4

Mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a DF2 com mais de 300 mil nascimentos anuais em todo o mundo.8 Cerca de 100 mil americanos vivem com DF.1.2 Os afro-americanos são o grupo mais afetado pela doença, com um em cada 365 americanos de ascendência africana nascidos com DF.1

A DF faz com que os glóbulos vermelhos fiquem endurecidos e pegajosos, com a aparência de uma ferramenta agrícola em forma de C chamada "foice".10 Como uma doença hereditária, ela passa de pai para filho. Quando uma criança recebe dois genes de células falciformes, um da mãe e outro do pai, ela apresenta DF. O CDC estima que cerca de um em cada 13 americanos de ascendência africana seja portador do gene que causa a doença..

A doença falciforme é uma doença progressivamente debilitante caracterizada por complicações imprevisíveis, agudas e potencialmente comprometedoras, como acidentes vasculares cerebrais e síndrome torácica aguda.6 Estudos têm demonstrado que a expectativa média de vida de pessoas que vivem com DF é de apenas 40 a 50 anos.8 Durante a pandemia da COVID-19, houve um impacto significativo na comunidade de DF.7 No início, o CDC constatou que as pessoas que sofrem de complicações relacionadas com a DF apresentava risco muito maior de complicações e morte relacionadas à COVID-19.8 A pandemia também teve um impacto no suprimento de sangue em localidades onde as doações são limitadas.9

Sobre a SC101

A Sickle Cell 101 (SC101) é uma organização sem fins lucrativos com sede no Vale do Silício, especializada em educação sobre células falciformes. SC101 é a maior plataforma on-line global dedicada exclusivamente à pesquisa e educação da doença falciforme e do traço falciforme. Ao longo dos anos, as plataformas globais e de renome mundial da SC101 passaram a ser fontes confiáveis de informações para pacientes, cuidadores, prestadores de serviços de saúde e outras partes interessadas. Nosso trabalho consiste em oferecer conteúdo com base em evidências e voltado ao paciente para a comunidade de células falciformes. Acesse sc101.org para saber mais.

Sobre a Hemanext

A Hemanext é uma empresa privada de tecnologia médica que consiste em melhorar a qualidade, segurança, eficácia e custo da terapia transfusional. Nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento se concentram em glóbulos vermelhos (GVs) armazenados em condição de hipóxia. Acesse hemanext.com para saber mais.

Referências:

1. Centro de controle de doenças. "Sickle Cell Data." https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/data.html. Acessado em junho de 2021. 2. National Heart, Lung and Blood Institute, NIH." Cure Sickle Cell Initiative", https://www.nhlbi.nih.gov/science/cure-sickle-cell-initiative . Acessado em junho de 2021. 3. Centro de controle de doenças. "About CDC's Work on Sickle Cell Disease." https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/about.html . Acessado em junho de 2021. 4. Dexter et al. Mitigating the effect of the COVID-19 pandemic on sickle cell disease services in African countries Lancet Haematol. junho de 2020; 7(6): e430–e432. 5. Kato, G. et al. Nat Rev Dis Primers. 15 de março de 2018; 4:18010. doi: 10.1038/nrdp.2018.10. PMID: 29542687. 6. Howard J. et al. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016;(1):625- 631. doi:10.1182/asheducation-2016.1.625 7. Panepinto et al. Emerging Infectious Diseases. 2020;26(10):2473-2476. doi:10.3201/eid2610.202792. 8. Neumayr, L et al. Am J Mang Care. 2019;25:S335-S343. http://ajmc.s3.amazonaws.com/_media/_pdf/AJMC_A924_Article.pdf 9. Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and on the collection of COVID-19 convalescent plasma, Interim Guidance, WHO, 10 de julho de 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333182/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em junho de 2021. 10. NIH, Sickle Cell Disease, National Heart, Lung, and Blood Institute. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sickle-cell-disease . Acessado em junho de 2021.

