HEMPCORP s'engage sur la voie du succès avec le CBD

La société, basée dans l'État de l'Uttarakhand en Inde, où la culture du chanvre a été légalisée, mettra sur le marché des produits de qualité élevée afin de combler les pénuries d'approvisionnement mondiales.



La société produira du cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, ainsi que du CBG et d'autres cannabinoïdes non psychoactifs à usage médical.



Les projections montrent que, d'ici 2024, le marché devrait avoir une taille équivalant à 900 % de sa taille actuelle et dépasser les 20 milliards USD rien qu'aux États-Unis. HEMPCORP (https://hempcorp.in) cherche à collaborer avec des distributeurs de produits de grande consommation pour disposer de sa propre gamme de produits et devenir un fournisseur mondial, en allant de la culture à la vente au détail.