Hempcorp : une plantation de plus 4000 hectares

RISHIKESH, Inde, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Hempcorp a récemment sécurisé un site d'environ 4000 hectares (soit 10 000 acres) voué à devenir la plus grande plantation de chanvre au monde, ce à la suite de la légalisation de la culture de chanvre dans l'État de l'Uttarakhand, en Inde.

La société, qui dirigera les opérations dans l'Uttarakhand, prévoit de mettre sur pied une chaîne de produits variés fabriqués à partir du chanvre. Cette chaîne de produits comprendra, entre autres, des aliments diététiques ainsi que des produits cosmétiques, textiles, pharmaceutiques et de grande consommation, des remèdes ayurvédiques infusés au cannabis, des matériaux de construction écologiques, des bioplastiques et du biocarburant. La fabrication de papier, de plastique et de carburant à base de chanvre ouvrira la voie à un avenir plus durable.

La société collabore avec des représentants et des agents de liaison du gouvernement pour ce qui concerne le respect des règlements. Le secteur a connu un développement récent grâce au gouvernement, qui délivre des autorisations pour la culture, la transformation et le raffinage du cannabis en vue de la production de remèdes ayurvédiques contenant du CBD et du THC.

La société a sollicité un avis juridique professionnel sur le statut légal du cannabis en Inde. Les dispositions légales concernant l'usage du cannabis en tant que remède ayurvédique sont claires et commencent à être interprétées de la même manière par le secteur en général. Par conséquent, toute une palette de produits infusés au cannabis apparaît sur les marchés indiens.

La société a récemment pris la décision de participer de manière proactive à la création d'une organisation du cannabis pour la dépénalisation, la légalisation et la promotion du cannabis en Inde. Par ailleurs, elle est en pourparlers pour la formation de partenariats avec des ingénieurs en ce qui concerne les technologies de dernière génération destinées à l'extraction des cannabinoïdes.

Hempcorp estime que le marché devrait croître de manière exponentielle durant ces trois prochaines années pour devenir un secteur pesant plusieurs milliards de dollars, et constate un intérêt grandissant en termes d'investissements étrangers dans le domaine du cannabis indien. Dans ce contexte, la société est également attachée à la création d'un marché indien du chanvre.

À propos de Hempcorp :

Hempcorp est une société active dans la culture, la transformation et le raffinage du cannabis. Son équipe de direction se compose d'entrepreneurs et d'experts du secteur qui sont au bénéfice d'une vaste expérience.

