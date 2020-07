Hengtong contrôle les dégâts causés par les inondations avec rapidité en s'appuyant sur la technologie

Située à un endroit déterminant qui relie le cours intermédiaire et inférieur du fleuve Yang-Tsé, et avec la partie la plus sinueuse du fleuve en son sein, la province du Jiangxi détient depuis toujours la clé de la réussite dans la lutte contre les inondations dans le bassin du fleuve Yang-Tsé.

Dévasté par les récentes pluies torrentielles, le Jiangxi a fait passé la réaction d'urgence du niveau IV immédiatement au niveau I, le plus élevé, en l'espace d'une semaine au début du mois de juillet, période pendant laquelle ses nombreuses infrastructures de transport et de communication ont pratiquement été détruites.

Après avoir reçu un appel d'urgence le 13 juillet, Hengtong a couru contre la montre pour mener à bien la production et la livraison le plus rapidement possible, ce qui, espérons-le, permettra de rétablir les systèmes de communication dans cette zone dévastée par les inondations.

Hengtong multiplie les travaux de réparations après les inondations d'autres manières également.

Avec des pluies torrentielles d'une intensité qui n'avait pas été observée depuis des décennies, les pluies saisonnières de cette année, ou les « pluies de prunes » dans le langage vernaculaire, font naître un risque critique d'inondation dans le bassin du fleuve Yang-Tsé. Depuis le 18 juillet, la ville de Nanjing, capitale de la province du Jiangsu, a vu le niveau du fleuve Yang-Tsé dépasser le plus haut niveau historique enregistré en 1954.

Et la situation n'est pas meilleure autour du lac Tai, le troisième plus grand lac d'eau douce de Chine et le berceau de Hengtong. Réservoir important pour le Yang-Tsé, l'eau a dépassé le niveau de sécurité et atteint le quatrième niveau le plus élevé dans l'histoire du fleuve dès le 17 juillet. Le département des ressources hydrauliques de la province du Jiangsu a porté à rouge le niveau d'alerte (le plus élevé) pour le lac.

Née sur les rives du lac Tai, Hengtong rend hommage au « lac mère » sous la forme intelligente d'un système d'aqua-captage qui permet d'observer l'état de la masse d'eau.

Projet de démonstration pour la protection de l'environnement, ce système contribue à la prévention des inondations au niveau local et aux travaux d'endiguement en s'appuyant sur un réseau de 9 stations qui font appel à des analyses fondées sur les mégadonnées de la qualité de l'eau, de son niveau, de sa vitesse, de son débit, etc.

Toutes les statistiques peuvent être vérifiées sur un terminal portable, et ce système offre un outil pratique pour maîtriser le déluge de façon scientifique et ciblée, en utilisant au mieux les capacités de lutte contre les inondations.

Que sont les « pluies de prunes »

Les pluies de prunes, ou les pluies de prunes jaunes, est le surnom donné à la saison des pluies annuelle dans les parties méridionale et orientale de la Chine. Concentrées principalement le long du bassin du fleuve Yang-Tsé, elles touchent également la province de Taïwan et remontent jusqu'au Japon où elles portent le nom de bai-u. Au plus fort de leur intensité au-dessus de la région du fleuve Yang-Tsé de juin à juillet, les prunes ont mûri et sont devenues jaunes, ce qui donne à cette saison une saveur agréable. Après les pluies de prunes viennent les fortes chaleurs de l'été.

