Hengtong participa da 4ª Cúpula Eólica Onshore e Offshore do Vietnã

SUZHOU, China, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- De 8 a 9 de dezembro, foi realizada a 4ª Cúpula Eólica Onshore e Offshore do Vietnã na Exposição Intercontinental Hanoi Landmark 72, em Hanoi. Essa cúpula envolveu vários participantes, tanto nacionais quanto estrangeiros, do setor de energia eólica offshore. A Hengtong participou da cúpula, apresentando sua mais recente solução de sistema de cabos submarinos e desempenho.

Nos últimos anos, a Hengtong vem explorando o mercado do Vietnã e recebeu vários projetos de cabos submarinos para parques eólicos offshore (PEO) no país, como empreiteira de controle de potência. Até o final de 2021, a Hengtong entregou com sucesso os sistemas de cabos submarinos para PEOs para o parque eólico offshore VPL Bến Tre, a usina eólica offshore Trà Vinh de V1-2 48 MW e a usina eólica offshore Hiệp Thành de 78 MW. A capacidade de engenharia offshore própria da Hengtong, a CLB'Hengtong Lan 1', também executou os trabalhos de instalação dos cabos nesses locais. Ao concluir esses projetos, enquanto também continua explorando ainda mais, a Hengtong está consolidando sua posição de liderança no mercado vietnamita de sistemas de cabos submarinos.

Com a solução abrangente para PEOs, serviços profissionais e vasta experiência em projetos da Hengtong, a empresa atraiu vários visitantes para essa cúpula e ampliou de forma interessante sua presença no mercado do Vietnã. Juntamente com os parceiros da Hengtong a montante e a jusante, a empresa espera fazer mais esforços para a geração de energia limpa e para o desenvolvimento verde e de baixo carbono do Vietnã e da região da Ásia-Pacífico.

FONTE Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.

