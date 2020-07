Hengtong pomáhá zmírnit škody způsobené povodněmi díky rychlosti a technologiím

Provincie Ťiang-si, která byla nedávno zasažena přívalovými dešti, v průběhu jednoho týdne na začátku července musela zavést protipovodňová opatření od stupně IV až po nejvyšší stupeň I a během tohoto období došlo také prakticky k úplnému zničení komunikační infrastruktury.

13. července do společnosti Hengtong dorazila urgentní žádost o pomoc a firma bojovala s časem a dokončila dodávky v nejkratším možném termínu, což umožní obnovit telekomunikační systém v této povodněmi zničené oblasti.

Společnost Hengtong přispívá k urychlené obnově povodněmi zničené infrastruktury hned několika způsoby.

Letošní období dešťů (označované místními jako „švestkové deště") je nejsilnější za několik posledních desetiletí a riziko rozvodnění řeky Jang-c'-ťiang a záplav je tak enormní. V Nankingu, hlavním městě provincie Ťiang-si, překonala od 18. července hladina řeky Jang-c'-ťiang historicky nejvyšší hladinu zaznamenanou v roce 1954.

A situace není lepší ani kolem jezera Tchaj-chu, které je třetím největším sladkovodním jezerem v Číně a je také kolébkou firmy Hengtong. Hladina tohoto jezera, které je významným zdrojem vody pro provincii Ťiang-si, překročila již 17. července bezpečnou úroveň a dosáhla čtvrté nejvyšší úrovně v historii. Ministerstvo pro vodní zdroje provincie Ťiang-si pak vyhlásilo pro toto jezero nejvyšší (červený) stupeň povodňové aktivity.

Firma Hengtong, jejímž „rodištěm" je právě pobřeží jezera Tchaj-chu, tak svému „mateřskému jezeru" splácí dluh ve formě chytrého protipovodňového systému, který neustále sleduje hladinu vody v jezeře.

Tento ukázkový projekt v oblasti ochrany přírody je součástí místního systému protipovodňové ochrany a skládá se z 9 pozorovacích stanic, které sledují kvalitu a hladinu vody, rychlost průtoku a další parametry.

Všechny statistiky mohou uživatelé mobilních telefonů sledovat na svých zařízeních a díky tomu se jedná o užitečný nástroj, který vědecky ověřeným způsobem pomáhá v boji proti povodním.

Co jsou „švestkové deště"?

Švestkové deště neboli žluté švestkové deště je hovorové označení pro každoroční období dešťů v jižní a východní Číně. Tyto deště postihují zejména údolí řeky Jang-c'-ťiang a zasahují až do provincie Tchaj-wan a do Japonska, kde se tyto deště označují termínem Bai-u. Když se od června do července v údolí řeky Jang-c'-ťiang začnou sklízet sena, švestky dozrají a mají krásně žlutou barvu a vůni. Po období švestkových dešťů pak přichází to pravé léto.

