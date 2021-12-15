Hengtong принимает участие в 4 вьетнамском саммите Onshore and Offshore Wind Summit

СУЧЖОУ (Китай), 15 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- с 8 по 9 декабря на межконтинентальной выставке Intercontinental Hanoi Landmark 72 Exhibition в Ханое прошел 4-й вьетнамский саммит Onshore and Offshore Wind Summit. В этом саммите приняли участие как отечественные, так и зарубежные участники оффшорной ветроэнергетики. Компания Hengtong приняла участие в саммите, представив наше новейшее решение для подводных кабельных систем.

В последние годы компания Hengtong продолжает исследовать вьетнамский рынок: получено несколько проектов по производству во Вьетнаме подводных кабельных систем для морских ветряных электростанций в качестве подрядчика по производству персональных компьютеров. К концу 2021 года компания успешно поставила подводные кабельные системы для морских ветроэлектростанций VPL Bến Tre, Trà Vinh V1-2 48MW и Hiệp Thành 78MW. Морское инженерное подразделение компании Hengtong — CLB «Hengtong Lan 1» — выполняет монтажные работы в рамках этих проектов. Эти проекты и разработка новых направлений укрепляют лидирующие позиции компании Hengtong на вьетнамском рынке систем подводных кабелей.

Комплексные решения для морских ветряных электростанций, профессиональные услуги и богатый опыт реализации проектов компании Hengtong привлекли к себе внимание посетителей на этом саммите и помогли компании внедрить очередной захватывающий проект на вьетнамский рынок. Вместе с партнерами Hengtong в верхних и нижних звеньях мы планируем дополнительные мероприятия по выработке экологически чистой энергии и экологически безопасному низкоуглеродному развитию Вьетнама и Азиатско-Тихоокеанского региона.

SOURCE Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.