Hengtong Rockley dévoile le module émetteur-récepteur optique Silicon Photonics 400 G DR4

SUZHOU, Chine, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- Hengtong Rockley Technology Co., Ltd. annonce le lancement d'un module optique 400 G QSFP-DD DR4 basé sur la technologie Silicon Photonics pour les réseaux de centres de données de prochaine génération. Hengtong Rockley procèdera à une démonstration en direct du 10 au 12 mars 2020 au salon OFC à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Le nouveau module 400 G QSFP-DD est le premier produit de module optique 400G Silicon Photonics dévoilé par Hengtong Rockley. Le module optique DR4 sera utilisé pour la prochaine génération de réseaux de centres de données en nuage pour la connexion entre les commutateurs et fera office de solution de connexion optique à faible coût et de faible consommation. Le déploiement d'émetteurs-récepteurs 400 G permet aux réseaux de centres de données d'offrir une augmentation de la vitesse du réseau multipliée par quatre en comparaison des déploiements existants utilisant des émetteurs-récepteurs 100 G.

Le module 400 G QSFP-DD DR4 d'Hengtong Rockley utilise la puce 7nm DSP la plus avancée du secteur. Les jeux de puces optiques, qui forment les principaux éléments constitutifs de l'émetteur-récepteur, proviennent de Rockley Photonics, Ltd., qui effectuera également une démonstration en direct de leurs jeux de puces Silicon Photonics TX et RX PIC utilisés pour l'émetteur-récepteur Hengtong Rockley 400 G DR4 dans leur stand de l'OFC. La technologie Silicon Photonics de Rockley intègre non seulement les composants optiques passifs et actifs pour réduire considérablement le besoin d'assemblage partiel optique, mais introduit aussi un design spécial pour faciliter le couplage de fibre. En raison du processus d'alignement passif automatisé pour les sources de lumière et les matrices de fibre, le processus de fabrication du module optique a été simplifié et adapté à la production de masse.

Hengtong Rockley Technology Co., Ltd. est une coentreprise créée par Hengtong Optic-Electric Co., Ltd., Chine et Rockley Photonics Limited, Royaume-Uni. Hengtong Rockley conçoit et fabrique des modules optiques haut de gamme. La société s'implique également dans la conception des puces Silicon Photonic et leur intégration, emballage et leurs essais, pour une compétitivité améliorée de la conception et de la fabrication de modules optiques.

SOURCE Hengtong Rockley Technology Co., Ltd.