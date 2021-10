Hengtong tritt auf der GITEX Technology Week auf

SUZHOU, China, 22. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die 41. GITEX Technology Week in Dubai, die größte Technologiemesse im Nahen Osten, Nordafrika und Südasien, fand vom 17. bis 21. Oktober statt und zog viele international bekannte IT-Unternehmen aus der ganzen Welt an. Unter dem Motto „Enlightening the Future" nahm Hengtong mit Produkten und Lösungen wie AC-Ladegeräten, luftgekühlten Mikrokabeln, Schienenverkehrskabeln, Industriekabeln, verteilten 5G-Innenanschlüssen, Ladesystemen, FTTx-Lösungen usw. an der Messe teil.