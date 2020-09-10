Hengtong вносит свой вклад в развитие "зеленой" энергетики и "голубое" партнерство

Пользуясь возможностями грандиозной инициативы "Пояс и путь", а также программы Китайско-португальского "голубого" партнерства, компания Hengtong в статусе генерального подрядчика системы подводной электропередачи мобилизовала передовые технологии кабельной техники, задействовала ресурсы команд специалистов из разных стран и достигла ряда значительных технологических прорывов.

После ввода в эксплуатацию WFA, как первая в мире полупогружная офшорная ветровая электростанция установленной мощностью 25 мВт (на первом этапе) будет полностью снабжать электроэнергией 60 000 европейских домохозяйств.

По прогнозам, к 2050 году все потребности Португалии в электричестве будут удовлетворяться за счет возобновляемых источников, которые придут на смену традиционным видам топлива. Располагая обширным потенциалом в сфере системной интеграции, компания Hengtong стремится вносить собственный вклад в достижение этой амбициозной цели на благо глобального устойчивого развития.

Португалия - первая западноевропейская страна, подписавшая с Китаем меморандум о намерениях участия в инициативе "Один пояс, один путь". Как самый западный регион Европы и пионер Эпохи великих географических открытий, Португалия является важным центром, расположенным на перекрестке сухопутного и морского Шелковых путей, и именно поэтому португальская поддержка китайской инициативы имеет большое символическое значение.

В документальном фильме посол КНР в Португалии г-н Цай Жунь (Cai Run) высоко оценивает экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами, подчеркивая, что китайские предприятия сотрудничают со своими португальскими партнерами не только в коммерческих целях, но и чтобы учиться друг у друга на взаимовыгодной основе.

С этой точки зрения Hengtong является весьма показательным примером. Еще до проекта WFA в 2016 году компания приобрела португальского производителя кабельной продукции Alcobre.

Помогая человечеству расширить границы, "где кончается земля и начинается океан" (как писал Луиш де Камоэнс, великий португальский поэт), и стремясь извлекать зеленую энергию из голубых вод океана, Hengtong добавляет собственный оттенок к "ярким краскам Португалии".

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1251909/hengtong.mp4

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SOURCE Hengtong Group