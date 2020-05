Henley & Partners: aumento da procura de investidores norte-americanos por residência tailandesa

LONDRES, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Houve um aumento significativo de solicitações de cidadãos dos EUA ao procurado Programa de Residência de Elite na Tailândia desde o início do ano e a pandemia de COVID-19. Os últimos dados de vendas revelam que o número de candidatos dos EUA nos primeiros três meses de 2020 ultrapassou 50% do total de candidatos daquele país do ano de 2019. Isso acontece em parte às restrições de viagem provocadas pelo coronavírus, com os cidadãos dos EUA atualmente na Tailândia optando por ficar e aproveitar os benefícios de viver na Tailândia de maneira mais permanente. No entanto, o número de pedidos de norte-americanos que estão fora do país também aumentou, com o primeiro trimestre de 2020 registrando um crescimento de 100% nos candidatos dos EUA em comparação com o primeiro e o quarto trimestres de 2019.

Dominic Volek, sócio-diretor e chefe no sudeste asiático da Henley & Partners, a principal empresa internacional de consultoria em residência e cidadania, diz que a Tailândia continua sendo o destino preferido para empreendedores e investidores. "Os investidores empresariais continuam sendo a maior categoria de candidatos para o Programa de Residência de Elite na Tailândia graças à excelente reputação global da Tailândia como centro de negócios e de inovação".

Um aumento recente semelhante na demanda por residências na Tailândia pode ser visto em solicitantes da Austrália, atingidos neste verão por incêndios devastadores e pelo coronavírus. Comparado com o primeiro trimestre de 2019, houve um aumento impressionante de 228% nos candidatos australianos no primeiro trimestre de 2020 e 130% quando comparado ao quarto trimestre de 2019.

O Programa de Residência de Elite na Tailândia foi ganhando força desde que Henley & Partners foi nomeada como concessionária global em 2017, com vendas aumentando 70% nos últimos três anos. Segundo o Sr. Somchai Soongswang, presidente da Thailand Privilege Card Co., Ltd . , operadora do Thailand Elite Card, a "Henley & Partners contribuiu muito para promover o programa, e a Tailândia está obtendo os benefícios".

O Programa de Residência de Elite na Tailândia agora tem mais de 8.600 membros – um número que deve ultrapassar a marca de 10.000 neste ano. Nos últimos três anos, houve uma participação importante de determinadas nacionalidades em particular; o número de candidatos britânicos e franceses aumentou 75% e 73%, respectivamente, enquanto o número de candidatos japoneses cresceu impressionantes 161%.

