Hennessy anuncia colaboração com lendário diretor Ridley Scott, que retorna à publicidade após 15 anos para dirigir campanha "Hennessy X.O - Worlds of Greatness"

O filme da campanha é produzido pela produtora de Scott, a RSA Films, que comemora o 50º aniversário este ano.

"Estou muito satisfeito com esta parceria com a Hennessy para o meu primeiro comercial em 15 anos", afirma Scott. "Desde o começo, o projeto girou em torno do processo criativo. Eu vi o script inicial, e ele imediatamente provocou algo em mim. Comecei a fazer esboços, e esses esboços se transformaram em um roteiro detalhado e numa visita produtiva à região de Cognac. Gostei de trabalhar em parceria com a Hennessy, pois o processo criativo foi uma prioridade absoluta do início ao fim. O resultado não é simplesmente publicidade, mas entretenimento. Estamos agora na pós-produção com uma equipe de computação gráfica genial. Estou ansioso para o lançamento oficial em 2019."

"O apelo do luxo tem a ver com a emoção, com a construção de um sonho", observa o diretor de marketing global da Hennessy, Thomas Moradpour. "Quem melhor do que um criador de mundos como Ridley Scott para o Hennessy X.O, o carro-chefe da nossa seleção, o X.O original? A maestria e a imaginação dele são insuperáveis. Ele vai conquistar os corações e as mentes do nosso público."

Os "Worlds of Greatness" são interpretações criativas de cada nota gustativa. Eles são descritos pelo Comité de Dégustation como exemplos do sabor e da sensação do Hennessy X.O: Sweet Notes, Rising Heat, Spicy Edge, Flowing Flame, Chocolate Lull, Wood Crunches e, finalmente, Infinite Echo.

Todas as sete notas tomam forma de maneira evocativa sob a direção do icônico cineasta graças ao seu sentido subversivo de narrativa e visual, luz extraordinária e talento para inovação radical e técnica.

Sete anúncios em 3D, todos criados em colaboração com o laboratório berlinense de tendências visuais Foam, servirão como precursores para a versão completa do filme e estrearão no mundo todo no último trimestre de 2018. O visionário estúdio Foam cria sete túneis emblemáticos que, por fim, levam à odisseia completa de Ridley Scott, que será revelada em 2019. O trabalho visual e sensorial incorpora cada uma das sete diferentes notas de sabor do Hennessy X.O em um visual tátil, hipergráfico e poético que figura entre o mundo real e o mítico.

O filme e os anúncios em 3D foram concebidos pela agência de publicidade DDB° Paris.

Campanha em vídeo e mídia impressa "Worlds of Greatness" produzida pela Hennessy.

Créditos do filme (a serem complementados)



Diretor: Ridley Scott



Produtora: Debbie Garbey



Diretor de fotografia: Dariusz Wolski



Primeiro diretor assistente: Raymond Kirk



Designer de produção: Marc Holmes



Figurinista: Charlotte Law



Maquiadora: Polly Earnshaw



Editor: Jim Weedon



Produtor da MPC: Tomek Zietkiewicz



Chefe de computação gráfica da MPC: Carsten Keller



Diretor criativo da MPC: Ryan Hays

PRODUÇÃO



RSA Films



Diretor administrativo: Kai Hsiung



Produtora executiva: Debbie Garvey

75 Paris



Diretor administrativo: Emmanuel Guiraud



Produtora executiva: Annabelle Fournier

Stillking Prague



Produtora: Lida Ordnungova

MÍDIA IMPRESSA



Foam Studio

DDB° Paris



Diretor criativo executivo: Alexander Kalchev



Diretores criativos: Pierre Mathonat, Alexis Benbehe



Produtor de TV e mídia impressa: Quentin Moenne Loccoz



Diretor de arte para mídia impressa: Nicolas Malcorps

SOBRE RIDLEY SCOTT

Um dos maiores diretores e produtores do mundo, Ridley Scott é mais conhecido pelo trabalho em filmes como Thelma & Louise, Alien - O Oitavo Passageiro, Falcão Negro em Perigo e Blade Runner. O épico Gladiador ganhou o Oscar, o Golden Globe® e o BAFTA de Melhor Filme, além do Oscar de Melhor Ator para Russell Crowe. Ao longo de uma carreira brilhante, Scott também foi agraciado no Emmy Awards, no Festival de Cannes e no PGA Awards. Em 1968, ele criou a RSA como uma produtora de comerciais para algumas das marcas mais famosas do mundo. Em 1995, fundou a Scott Free Productions para produzir seus projetos de cinema e televisão como Hannibal, Chamas da Vingança, O Gângster e Um Homem entre Gigantes, o drama da rede CBS aclamado pela crítica The Good Wife e os bem-sucedidos telefilmes Killing Lincoln, Killing Kennedy e Killing Jesus. Entre os longas mais recentes produzidos pela Scott Free estão Blade Runner 2049, com Ryan Gosling e Harrison Ford, e Assassinato no Expresso do Oriente, com Kenneth Branagh, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer. Entre os projetos mais recentes de Scott como diretor estão Alien: Covenant, a continuação de Prometheus, com Michael Fassbender e Katherine Waterston, e Todo o Dinheiro do Mundo, sobre o sequestro de John Paul Getty III, estrelado por Christopher Plummer, Michelle Williams e Mark Wahlberg, e que estreou em dezembro de 2017. A fascinação de Scott pela publicidade remonta à sua formação no Royal College of Art de Londres. Ao longo da carreira, ele sempre revolucionou o cenário da publicidade.

SOBRE A HENNESSY

Líder em conhaques, a Maison Hennessy se destaca em todo o mundo há mais de 250 anos pelo seu conhecimento excepcional. Inspirada pelo espírito de conquista do fundador Richard Hennessy, a marca está presente em mais de 130 países.



Sediada no coração da região de Charente, a Hennessy também é um pilar sólido para a economia local. O sucesso e a longevidade da maison estão enraizados na excelência dos seus conhaques, cada um deles resultante de um processo único que é transmitido de geração em geração.



Primeira casa de vinhos e destilados a ser certificada com o ISO 14001, a Hennessy alia a sua capacidade de inovação ao apoio de todos os seus parceiros para preservar esta área excepcional.



Joia da coroa do LVMH Group, a Hennessy dá grande contribuição ao comércio exterior francês, com 99% da produção para exportação, além de ser uma embaixadora mundial da art de vivre francesa.

Os sete "Worlds of Greatness" do Hennessy X.O

Sweet Notes: O paladar é calorosamente tomado por sabores de frutas adocicadas. A doçura suave das laranjas é harmonizada com a acidez sutil do damasco.

Rising Heat: A sensação intrigante de um calor intenso e crescente revela aos poucos o sabor complexo da eaux-de-vie envelhecida pacientemente em barris de carvalho.

Spicy Edge: Uma sensação picante e forte satisfaz o paladar com um sabor distinto e apimentado.

Flowing Flame: Uma onda de calor cresce, chega ao ápice e, em seguida, desfaz-se, e a boca é tomada por uma profunda sensação englobante. É sentida uma presença robusta, completa e voluptuosa.

Chocolate Lull: Descobre-se de forma gradual a sensação de um sabor conhecido. É o aroma bem definido de um rico chocolate escuro. Ele seduz o paladar com suavidade, uma leve doçura e uma sedosa delicadeza.

Wood Crunches: Uma sensação arrebata o paladar de forma súbita, com o vai e vem de notas de carvalho harmonizadas com baunilha. Com sabor ousado e complexo, elas marcam sua presença poderosa antes de se dissiparem.

Infinite Echo: As notas evanescentes de carvalho deixam um gostinho onipresente no paladar, ecoando as sutilezas de cada sabor e a sensação que ele traz, bem como a complexidade do blending e do longo processo de envelhecimento do X.O.

Os materiais disponíveis em cada país podem variar devido à regulamentação local de anúncios de bebidas alcoólicas.

