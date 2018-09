Hennessy anuncia colaboración con el legendario director Ridley Scott, que vuelve a la publicidad después de 15 años para dirigir la campaña "Hennessy X.O - Worlds of Greatness"

La campaña está producida por la productora de Scott, RSA Films, que este año celebra su 50o. aniversario.

Ridley Scott comenta: "Estoy feliz de asociarme con Hennessy para mi primer comercial en 15 años. Desde el principio, el proyecto ha sido sobre el proceso creativo. Vi el guion inicial y de inmediato provocó algo en mí. Empecé a hacer garabatos y esos garabatos se convirtieron en un guion gráfico detallado y una visita muy productiva a la región de Cognac. Me encantó asociarme con Hennessy porque el proceso creativo fue prioridad absoluta todo el tiempo. El resultado no es simplemente publicidad, sino verdadero entretenimiento. Ahora estamos en la etapa de posproducción con un ingenioso equipo de CGI y espero ansioso el lanzamiento oficial en 2019".

"Apela principalmente a la emoción y trata sobre la creación de un sueño. ¿Y quién mejor que un creador de mundos como Ridley Scott para Hennessy X.O, el ícono insignia de nuestra gama, The Original X.O? Su maestría y su imaginación son insuperables; él logrará captar el corazón y la mente de nuestro público", dice Thomas Moradpour, director de marketing global de Hennessy.

"Worlds of Greatness" (Mundos de grandeza) son interpretaciones creativas de cada una de las notas de cata, descritas por el Comité de Dégustation de Hennessy como ilustración del sabor y las sensaciones que produce Hennessy X.O: notas dulces, creciente calor, aristas picantes, llama ondulante, arrullo de chocolate y crujidos de madera, que culminan en un eco infinito.

Las siete notas cobran forma de manera evocativa bajo la dirección del icónico realizador, con su subversivo sentido de la narración y la imagen, su luz única y su talento natural para la máxima innovación técnica.

Una serie de anuncios en 3D, creados en colaboración con Foam Studio, el laboratorio de tendencias visuales de Berlín, serán el adelanto de la película completa y se presentarán en todo el mundo en el otoño de 2018. El visionario estudio Foam crea siete túneles emblemáticos que llevan finalmente a la Odisea completa de Ridley Scott, que se presentará en 2019. El trabajo visual sensorial encarna cada una de las siete notas de sabor de Hennessy X.O en una visualización táctil, hipergráfica y poética que se debate entre la realidad y el mito.

Tanto la película como los anuncios 3D fueron creados por la agencia de publicidad DDB° Paris.

Créditos

Campaña gráfica y de video "Worlds of Greatness", producida por Hennessy.

Créditos de la película para completar



Director: Ridley Scott



Productora: Debbie Garvey



Director de fotografía: Dariusz Wolski



1er. asistente de dirección: Raymond Kirk



Diseñador de producción: Marc Holmes



Diseñadora de vestuario: Charlotte Law



Maquillaje: Polly Earnshaw



Editor: Jim Weedon



Productor MPC: Tomek Zietkiewicz



Responsable MPC de CG: Carsten Keller



Director creativo MPC: Ryan Hays

PRODUCCIÓN



RSA Films



Director administrativo: Kai Hsiung



Productora ejecutiva: Debbie Garvey

75 Paris



Director administrativo: Emmanuel Guiraud



Productora ejecutiva: Annabelle Fournier

Stillking Prague



Productora: Lida Ordnungova

GRÁFICA



Foam Studio

DDB° Paris



Director creativo ejecutivo: Alexander Kalchev



Directores creativos: Pierre Mathonat, Alexis Benbehe



Productor gráfica y TV: Quentin Moenne Loccoz



Director de arte para gráfica: Nicolas Malcorps

ACERCA DE RIDLEY SCOTT

Ridley Scott, uno de los directores y productores más prestigiosos del mundo, es más conocido por su trabajo en películas tales como Thelma & Louise, Alien, Black Hawk Down y Blade Runner. Su película épica Gladiator ganó los premios Oscar, Golden Globe® y BAFTA a la Mejor Película, así como el Oscar al Mejor Actor para Russell Crowe. Durante su distinguida carrera, Scott ha sido aclamado en los Premios Emmy, el Festival Cinematográfico de Cannes y los Premios PGA. En 1968, creó RSA como productora comercial para algunas de las marcas corporativas más reconocidas del mundo. En 1995, creó Scott Free Productions como compañía productora para sus proyectos de cine y televisión, entre ellos, Hannibal, Man on Fire, American Gangster y Concussion, la serie dramática de CBS aclamada por la crítica The Good Wife y los exitosos telefilmes Killing Lincoln, Killing Kennedy y Killing Jesus. Entre los largometrajes más recientes producidos por Scott Free se encuentran Blade Runner 2049, protagonizado por Ryan Gosling y Harrison Ford, y Murder on the Orient Express, protagonizado por Kenneth Branagh, Johnny Depp y Michelle Pfeiffer. Los proyectos más recientes de Scott como director incluyen Alien: Covenant, la secuela de Prometheus, protagonizada por Michael Fassbender y Katherine Waterston, y All the Money in the World, sobre el secuestro de John Paul Getty III, protagonizado por Christopher Plummer, Michelle Williams y Mark Wahlberg, que se estrenó en diciembre de 2017. La fascinación de Scott por la publicidad se remonta a su educación en el Royal College of Art de Londres. Durante toda su carrera, Scott revolucionó continuamente el panorama de la publicidad.

ACERCA DE HENNESSY

La Maison Hennessy, líder en coñac, brilla en todo el mundo con sus excepcionales conocimientos hace más de 250 años. La marca, basada en el espíritu de conquista de su fundador, Richard Hennessy, está presente en más de 130 países.



Con sede en el corazón de la región de Charente, Hennessy es también un sólido pilar de la economía de la región. El éxito y la longevidad de la Maison se basan en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único que se transmite de generación en generación.



Hennessy es la primera casa de vinos y licores con certificación ISO 14001, y combina su capacidad de innovación con el apoyo de todos sus socios para proteger esta zona excepcional.



Hennessy, una joya de la corona del Grupo LVMH, es un importante participante del comercio internacional francés, con el 99% de su producción vendida para exportación, y una embajadora mundial del art de vivre francés.

Los siete "Worlds of Greatness" del Hennessy X.O

Notas dulces: Sabores de frutas confitadas abrazan el paladar; la dulzura tenue de la naranja se funde con la sutil acidez del damasco.

Creciente calor: La intrigante sensación de un calor intenso y creciente va revelando lentamente el sabor complejo de aguardientes pacientemente envejecidos en toneles de roble.

Aristas picantes: Una fuerte nota picante seduce al paladar con un distintivo sabor a pimienta.

Llama ondulante: Una ola de calor crece, llega a la cumbre y estalla; la boca se inunda de una sensación de inmensa redondez, y se siente una presencia robusta, plena y voluptuosa.

Arrullo de chocolate: Hay un gradual descubrimiento de algo familiar. Es el sabor equilibrado de un profundo chocolate negro que acaricia delicadamente el paladar con una suavidad ligeramente dulce y sedosa.

Crujidos de madera: De pronto, se percibe una sensación impactante: el vigoroso ir y venir de notas de roble entrelazadas con vainilla. Con su sabor audaz y complejo, hacen sentir su poderosa presencia y luego desaparecen.

Eco infinito: Las notas de roble evanescentes dejan un final largo y omnipresente tras de sí y reflejan las sutilezas de cada uno de los sabores y sensaciones que les precedieron, así como de la complejidad de la mezcla y el largo proceso de envejecimiento de Hennessy X.O.

