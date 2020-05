Hennessy establece un fondo de recuperación para los pequeños negocios de $3 millones de dólares

A fin de proporcionar un ayuda inmediata, Hennessy ha recurrido a tres organizaciones nacionales que ya están trabajando para apoyar a los negocios de sus respectivas comunidades. Unfinished Business proporcionará fondos a One Hundred Black Men, al Asian American Business Development Center y a la Federación Hispana para asegurar que el apoyo se distribuya directamente a nivel comunitario entre quienes más lo necesitan.

"Creada para la comunidad por la comunidad, Unfinished Business es una extensión de nuestro legado de apoyo a los consumidores multiculturales y enfatiza nuestra ética de 'Never stop. Never settle.' (Nunca pares. Nunca te conformes.), dijo Giles Woodyer, vicepresidente sénior de Hennessy US. "Queremos hacer todo lo posible para ayudar a los pequeños negocios a sobrevivir la crisis actual y comprometernos a ofrecer recursos a largo plazo, mientras ellos tengan asuntos pendientes que resolver, nosotros también".

"El COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la comunidad de pequeños negocios de la nación, y para muchos de estos casos, Unfinished Business proporcionará el apoyo y la asistencia que tanto necesitan. El capítulo fundador de One Hundred Black Men aplaude a Hennessy por reconocer que las pequeñas empresas son el alma de Estados Unidos", declaró Michael J. Garner, presidente del capítulo fundador de la organización One Hundred Black Men de Nueva York.

"Los pequeños negocios representan la esperanza y la promesa económica de los barrios latinos. Estamos orgullosos y agradecidos de unirnos a Hennessy en este esfuerzo innovador para brindar el apoyo financiero tan necesitado por los negocios que son esenciales para restaurar el bienestar económico de nuestra comunidad", dijo Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana.

Siempre habrá Unfinished Business o asuntos pendientes, más allá de la cuarentena, por eso el compromiso de Hennessy de trabajar con socios y mantener viva la iniciativa. En tiempos de crisis y más allá, el apoyo directo no sólo llegará a las pequeñas empresas, sino que también fortalecerá a las comunidades circundantes mediante el empleo, la creación de modelos de conducta positivos y una inyección de dinamismo económico y cultural.

"El Asian American Business Development Center (AABDC), junto con la Federación Hispana y One Hundred Black Men, se siente honrado de solidarizarse con Hennessy para apoyar a las pequeñas empresas", dijo John Wang, presidente de la AABDC.

Como parte de Unfinished Business, Hennessy compensará el impacto del COVID-19 en la industria de la hospitalidad con la promesa de donar $750,000 dólares a una organización de apoyo a los barman y trabajadores del sector de la hospitalidad.

La iniciativa Unfinished Business se pondrá en marcha en junio. Para más información visita el sitio https://www.hennessy.com/en-us/unfinished-business

ACERCA DE HENNESSY

La Maison Hennessy, líder del coñac, ha brillado en todo el mundo con sus excepcionales mezclas durante más de 250 años. Creada sobre el espíritu de conquista del fundador Richard Hennessy, la marca está presente en más de 160 países. Situada en el corazón de la región de Charente, Hennessy es también un firme pilar de la economía regional y el estandarte de un sector rico en conocimientos. El éxito y la longevidad de la Maison se basan en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único pasado de generación en generación.

La primera casa de vinos y licores certificada ISO 14001, Hennessy une su capacidad de innovación con el apoyo de todos sus socios para proteger este sector excepcional. Como joya de la corona del grupo LVMH Group, Hennessy es un importante contribuyente al comercio internacional francés, con el 99% de la producción destinada a la exportación, y un embajador mundial del arte de vivir francés.

Hennessy es importado y distribuido en los EE.UU. por Moët Hennessy USA. Hennessy destila, añeja y mezcla una gama completa de coñacs: Hennessy V.S, V.S.O.P Privilège, Hennessy Black, X.O., Privé, Paradis, Paradis Imperial y Richard Hennessy. Cognac Hennessy® importado 40% Alc./Vol. (80º), ©2020 Importado por Moët Hennessy USA, Inc., Nueva York, Nueva York.

ACERCA DE ONE HUNDRED BLACK MEN

La organización One Hundred Black Men (OHBM) fue fundada en 1963 (tras un acto de injusticia contra una mujer negra) por el Honorable Juez Robert Mangum, el Honorable David N. Dinkins, Jackie Robinson y otros hombres prominentes de la era de los derechos civiles. One Hundred Black Men es la principal organización cívica dedicada al hombre negro y ha crecido hasta alcanzar más de 100 capítulos en los Estados Unidos y en el extranjero. OHBM apoya a las comunidades otorgando anualmente $100,000 en becas universitarias; organizando programas de recompra de armas que han retirado 160 armas de nuestras calles; defendiendo los esfuerzos de los líderes gubernamentales de la ciudad y el estado para otorgar el 30% de los contratos públicos a negocios MWBE en todo el estado de Nueva York, al COVID-19 Hunger Relief y otros programas de alimentación; y orientando anualmente a más de 200 estudiantes de toda la Ciudad de Nueva York a través de su programa de mentoría Junior One Hundred Mentoring Program.

ACERCA DE LA FEDERACIÓN HISPANA

La misión de la Federación Hispana es potenciar y hacer progresar a la comunidad hispana. La Federación Hispana proporciona subvenciones y servicios a una amplia red de oficinas latinas sin fines de lucro que prestan servicio a los miembros más vulnerables de la comunidad hispana, y aboga a nivel nacional en temas vitales de educación, salud, inmigración, derechos civiles, empoderamiento económico, compromiso cívico y medio ambiente. Para obtener más información, visite el sitio www.HispanicFederation.org

ACERCA DEL ASIAN AMERICAN BUSINESS DEVELOPMENT COUNCIL

El Asian American Business Development Center, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c) (3) establecida en 1994. Ayuda a las empresas asiático-estadounidenses a fortalecer su capacidad de competir en el mercado general, ampliar sus oportunidades comerciales y promover el reconocimiento de las contribuciones de las empresas asiático-estadounidenses a la economía general. AABDC: www.aabdc.com

Premios Outstanding 50 Awards: www.outstanding50award.com

AABR: www.aabusinessroundtable.org

