Hennessy ogłasza współpracę z kultowym reżyserem Ridleyem Scottem, który po 15 latach przerwy wraca do kręcenia reklam w kampanii „Hennessy X.O - Worlds of Greatness"

Nagrania do kampanii filmowej produkowane są przez wytwórnię Scotta RSA Films, która w tym roku świętuje 50. rocznicę powstania.

– Z przyjemnością współpracuję z Hennessy w ramach pierwszej mojej reklamy od 15 lat. Od samego początku projekt ten opierał się na samym procesie kreatywnym. Zobaczyłem scenariusz i od razu poczułem siłę przyciągania. Zacząłem coś rysować, a gryzmoły szybko stały się szczegółową kolekcją kolejnych klatek wzbogaconą wizytą w regionie produkcji koniaku. To, co tak bardzo podobało mi się we współpracy z Hennessy to fakt, że proces kreatywny był cały czas na pierwszym miejscu. Wynik? Coś więcej niż reklama. To prawdziwa rozrywka. Obecnie jesteśmy na etapie postprodukcji z utalentowanym zespołem CGI. Nie mogę doczekać się oficjalnej premiery w 2019 – skomentował sam Ridley Scott.

– Nośnikiem luksusu są emocje, chodzi o utworzenie marzenia. Trudno o kogoś lepszego dla Hennessy X.O, kultowej marki wiodącej Original X.O od Ridleya Scotta. Jego mistrzostwo i wyobraźnia nie mają sobie równych. Pomoże nam on trafić do serc i umysłów widzów – skomentował Thomas Moradpour, globalny dyrektor marketingu w Hennessy.

Seria „Worlds of Greatness" to kreatywna interpretacja smaków opisanych w „Comité de Dégustation" Hennessy jako ilustracja smaku i wrażenia trunków: Sweet Notes, Rising Heat, Spicy Edge, Flowing Flame, Chocolate Lull, Wood Crunches, aż po Infinite Echo.

Wszystkich siedem nut smakowych przybiera wyraźny kształt pod przywództwem kultowego reżysera dzięki jego zaskakującemu stylowi narracji i obrazu, niepowtarzalnemu światłu i otwartości na radykalne innowacje techniczne.

Seria siedmiu reklam drukowanych w 3D utworzona przy współpracy z berlińskim laboratorium trendów wizualnych Foam Studio zadebiutuje jesienią 2018 r. przed pełnym filmem. Wizjonerskie Foam Studio tworzy siedem emblematycznych tuneli, które poprowadzą wprost do całej „Odysei" Ridleya Scotta, która zostanie zaprezentowana w 2019 r. Efekty wizualne działające na zmysły oddają jeden z siedmiu wyraźnych smaków Hennessey X.O w wyraźnych, hiper graficznych i poetyckich obrazach, które nawigują między rzeczywistością a mitem.

Filmy i reklamy 3D zostały opracowane przez agencję reklamową DDB° Paris.

O RIDLEYU SCOTCIE

Ridley Scott jest jednym z najlepszych reżyserów i producentów na świecie znanym między innymi z filmów „Thelma i Louise", „Obcy", „Helikopter w ogniu" i „Blade Runner". Epopeja „Gladiator" zdobyła Oscara, Złoty Glob® i nagrodę BAFTA dla najlepszego obrazu, a także Oscara dla najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej dla Russella Crowe. W trakcie oszałamiającej kariery Scott otrzymał także nagrodę Emmy, nagrodę na festiwalu filmowym w Cannes i nagrody PGA. W 1968 r. Scott założył RSA jako wytwórnię reklam dla najbardziej znanych na świecie marek. W 1995 r. Scott założył Scott Free Productions, wytwórnię na potrzeby jego projektów filmowych i telewizyjnych, w tym „Hannibal", „Człowiek w ogniu", „American Gangster", pozytywnie recenzowany dramat CBS „Wstrząs", „Żona idealna" oraz filmy telewizyjne „Historia zamachu: Lincoln", „Historia zamachu: Kennedy" i „Historia zamachu: Jezus". Do najnowszych filmów pełnometrażowych produkcji Scott Free należą „Blade Runner 2049" z Ryanem Goslingiem i Harrisonem Fordem oraz „Morderstwo w Orient Expressie: z Kennethem Branagh, Johnnym Deppem i Michelle Pfeiffer. Wśród najnowszych projektów reżyserskich Scotta znajdują się „Obcy: Przymierze", kontynuacja „Prometeusza" z Michaelem Fassbenderem i Katherine Waterson oraz „Wszystkie pieniądze świata" z grudnia 2017 r. o porwaniu Johna Paula Getty III, w którym wystąpili Christopher Plummer, Michelle Williams i Mark Wahlberg. Fascynacja Scotta reklamą sięga aż czasów edukacji w londyńskiej uczelni Royal College of Art. Kariera reżysera zrewolucjonizowała krajobraz reklamy.

O HENNESSY

Marka wiodąca wśród koniaków Maison Hennessy jest znana na całym świecie ze swojego doświadczenia już od ponad 250 lat. Kontynuując ducha przygody Richarda Hennessy, marka obecna jest w ponad 130 krajów.



Siedziba firmy znajduje się w samym sercu regionu Charente, gdzie Hennessy jest także solidnym filarem miejscowej gospodarki. Sukces i długa tradycja marki wynikają z przywiązania do doskonałości w produkcji koniaków. Każdy z nich powstaje zgodnie z niepowtarzalnym procesem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.



Marka jest pierwszą wytwórnią wina i mocnych alkoholi, która otrzymała certyfikat ISO 14001. Hennessy łączy możliwości innowacyjne ze wsparciem ze strony partnerów w celu ochrony pozycji.



Jako klejnot koronny w grupie firm LVMH Group, Hennessy w znacznym stopniu przyczynia się do francuskiego handlu międzynarodowego: 99% całej produkcji trafia na eksport. Marka jest ogólnoświatowym ambasadorem francuskiej sztuki życia.





Siedem "Worlds of Greatness" Hennessy X.O

Sweet Notes: podniebienie delikatnie oblewają ciepłe smaki kandyzowanych owoców, lekka słodycz pomarańczy wymieszana z kwaskiem moreli.

Rising Heat: intrygujące poczucie intensywnego, nasilającego się gorąca powoli ujawnia złożone smaki okowity cierpliwie dojrzewającej w dębowych beczkach.

Spicy Edge: mocny, przyprawiony smak bawi podniebienie wyraźnymi nutami pieprzu.

Flowing Flame: fala gorąca nasila się, narasta i przełamuje, a usta zalane są wrażeniem pełności, dając poczucie pełni i sowitości.

Chocolate Lull: smak stopniowo odkrywa znajomą nutę: bogatą, ciemną czekoladę, której lekko słodki i jedwabisty smak delikatnie muska podniebienie.

Wood Crunches: niespodziewany, uderzający smak: przypływy i odpływy nut dębowych mieszanych z wanilią; złożony i wyraźny smak daje się wyraźnie odczuć, a następnie zupełnie zanika.

Infinite Echo: efemeryczne nuty dębu pozostawiają po sobie długi, pełny posmak, który jest echem wszystkich smaków i odczuć go poprzedzających, a także oddaje złożoność mieszanki i procesu starzenia się X.O.

Materiały dostępne w różnych krajach mogą się różnić ze względu na miejscowe przepisy dotyczące reklamowania alkoholu.

Dodatkowe obrazy, rysunki i portrety dostępne są pod tym linkiem.

