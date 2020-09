Hennessy presenta el evento diurno de fuegos artificiales "A World Odyssey" del artista Cai Guo-Qiang

"En estos momentos sin precedentes, lo que ha quedado particularmente claro es que somos una familia interconectada", expresa Laurent Boillot, presidente y director ejecutivo de Hennessy. "En Hennessy, nuestras raíces están bien arraigadas gracias a relaciones de larga data que se remontan a generaciones anteriores. En la actualidad, desde su lugar de residencia en la ciudad de Nueva York, Cai Guo-Qiang nos recuerda esos lazos de larga tradición con una obra maestra de belleza y resonancia universales. En nombre de Maison Hennessy, no solo es un honor y un privilegio ser sede de este evento artístico, es una demostración de nuestro firme compromiso con nuestra extensa familia internacional. Un siglo y medio después de que comenzara la historia de Hennessy X.O, Cai ofrece una visión artística de una "odisea" forjada por la unidad, la resiliencia y la esperanza. En el contexto excepcional de 2020, esos valores nos guían, y nos recuerdan lo lejos que hemos llegado y el largo camino que aún podemos recorrer juntos. Desde nuestra conveniente ubicación en Cognac, donde los fuegos artificiales del este, el condado de Liuyang en China, florecen en el cielo con vistas a Charente, Hennessy y Cai se enorgullecen de darles la bienvenida a todos para participar en un evento artístico que honra la generosidad de espíritu y se orienta hacia nuevos horizontes con renovada valentía".

Como expresa Cai Guo-Qiang: "Ahora estamos iniciando un nuevo capítulo de la agotadora odisea de la humanidad. La señal de Cognac, que viaja a través de la infraestructura de las nubes, conecta a personas de diferentes partes del mundo, lo que permite que estalle la pasión primitiva y forme una comunidad de futuro compartido que está estrechamente vinculada con la naturaleza y el arte. Si bien los fuegos artificiales expresan mi contemplación de la tragedia, el arte y la esencia de la vida, espero que el público se inspire en ellos para reconciliarse con la naturaleza y encontrar el poder de sanación".

El evento es un instante más de la energía, la persistencia y la esperanza que Maison Hennessy demuestra este año en un esfuerzo por apoyar a sus comunidades en Cognac y en todo el mundo. "World Odyssey" lleva un mensaje doble del ilustre fabricante de coñac y del artista: un mensaje de consuelo para las víctimas de la pandemia y de confianza en el futuro que se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales como Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook y YouTube.

El evento diurno de fuegos artificiales de Cai Guo-Qiang se llevará a cabo utilizando productos pirotécnicos con certificación CE, exclusivamente no tóxicos y con bajo contenido de humo.

ACERCA DE CAI GUO-QIANG

Galardonado con numerosos premios de arte internacionales, incluida la Medalla de las Artes del Departamento de Estado (Washington, D. C.), el 24.° Praemium Imperiale Lifetime Achievement in the Arts (Tokio) y el premio Fondation Cartier (París), Cai se desempeñó como director de Efectos visuales y especiales para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, para los que organizó notables eventos en las ceremonias de apertura y clausura. Es originario de Quanzhou, China, pero actualmente vive y trabaja en Nueva York. Su historia de vida, inspiraciones y proyectos se narran en el aclamado documental de Netflix Escalera al cielo: El arte de Cai Guo-Qiang (2016) del director ganador de un premio de la Academia Kevin Macdonald. Este evento, producido en asociación con Maison Hennessy, es su primera colaboración con una marca de lujo.

ACERCA DE HENNESSY X.O

En 1870, Maurice Hennessy, miembro de la 4.a generación de la familia Hennessy, le pidió al maestro de bodega Emile Fillioux que creara un coñac especial para su familia y amigos utilizando aguardientes añejados para perfeccionar la mezcla. Lo llamaron "X.O" por "Extra Old" (que, en inglés, significa extraviejo). Hennessy X.O se convirtió en la primera mezcla de bebidas blancas en alcanzar renombre internacional, hasta el punto que la clasificación X.O se convirtió en un indicador de calidad sin concesiones. En 1947, Gerald de Geoffre, bisnieto de Maurice Hennessy, creó la emblemática botella estilo garrafa, una forma inspirada en un racimo de uvas invertido. Actualmente, Hennessy X.O sigue siendo tan verdadero como lo era cuando Maurice Hennessy lo compartió por primera vez con su círculo íntimo. Un símbolo atemporal con una estructura potente y equilibrada, que lleva la promesa de un final extremadamente largo: cada gota es una invitación a embarcarse en una odisea de los sentidos a través de siete notas de sabor.

En 2020, Hennessy X.O celebra su 150.o aniversario con una obra maestra de Cai Guo-Qiang.

ACERCA DE HENNESSY

Como líder en Cognac, Maison Hennessy se ha destacado en todo el mundo con su excepcional conocimiento técnico durante más de 250 años. Fruto del espíritu de conquista del fundador Richard Hennessy, la marca está presente en más de 160 países. Con sede en el corazón de la región de Charente, Hennessy es también un sólido pilar de la economía regional. El éxito y la longevidad de Maison tienen su origen en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único de transmisión de conocimientos técnicos de generación en generación. Hennessy fue la primera fábrica de bebidas alcohólicas en obtener la certificación ISO 14001, y actualmente combina su capacidad de innovación y el apoyo de todos sus socios para proteger este logro excepcional. Como valioso miembro del Grupo LVMH, Hennessy es un importante contribuyente al comercio internacional francés, ya que el 99 % de la producción se destina a la exportación, y es embajador mundial del "art de vivre" francés.

