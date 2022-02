HENNESSY V.S.O.P LANZA DISEÑO DE EDICIÓN LIMITADA EN COLLABORACIÓN CON MALUMA

Maluma, quien se ha asociado con la marca desde el 2019, abre el camino como el primer artista discográfico colaborador en el diseño de una botella de edición limitada, lo cual representa el espíritu de "Never stop. Never settle." de la marca. El diseño es una celebración del impacto que tiene la cultura latina sobre el arte, la música y la moda. Esta es la primera vez que el artista diseña una botella, donde su esencia e impacto global se refleja en los tonos neón al igual que en las figuras del diseño.

"Para mí, tener la oportunidad de ser el primer artista discográfico que diseñe una botella de Hennessy V.S.O.P de edición limitada es un testamento al deseo de nunca detenerse y nunca conformarse en cuanto la representación de nuestra cultura latina a nivel mundial con pasión, dedicación y honor", comparte Maluma. "Nuestra hermosa cultura latina diversa y mezclada inspiró los colores y tonos vibrantes de mi diseño para la botella. Quería representar la cálida hospitalidad de nuestra gente y cómo disfrutamos la vida a través de la música, los valores familiares y la historia de nuestra cultura".

La carrera de Maluma es más grande que si mismo: su inspiración y éxitos representan los sueños colectivos de su familia, su comunidad, su fanaticada y la cultura que veneran. A lo largo de su carrera, se ha esforzado continuamente para romper fronteras, trascendiendo el mundo musical para convertirse en una superestrella mundial e ícono cultural.

"Hennessy tiene una larga historia de defender y celebrar a aquellos que superan los límites del potencial, y la jornada de Maluma es la personificación perfecta del espíritu de nuestra marca", dijo Jasmin Allen, vicepresidente sénior de Hennessy US. "Con esta colaboración, continuamos nuestro legado que abarca la perspectiva expansiva de Maluma en esta edición limitada de Hennessy V.S.O.P, donde calidad se encuentra con originalidad.

El diseño Hennessy V.S.O.P Limited Edition by Maluma está disponible en todo el país por tiempo limitado por $64.99 RSP. A partir de hoy, una edición de colección coleccionable, con un glorificador de botellas, está disponible para pre-pedido en ReserveBar.com.

Para obtener más información sobre Hennessy V.S.O.P, visite Hennessy.com y siga a @HennessyUS en Instagram, Facebook, Twitter y los hashtags #HennessyVSOP y #HennessyxMaluma.

ACERCA DE HENNESSY

Líder en coñac, la Maison Hennessy ha brillado en todo el mundo con sus mezclas excepcionales por más de 250 años. Basada en el espíritu de conquista del fundador Richard Hennessy, la marca está presente en más de 160 países. Con sede en el corazón de la región de Charente, Hennessy es también un pilar firme de la economía regional, el abanderado de un sector rico en experiencia. El éxito y la longevidad de la Casa tienen sus raíces en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único de transmisión de generación a generación. Primera casa de vinos y licores en obtener la certificación ISO 14001, Hennessy une su capacidad de innovación y el apoyo de todos sus socios para proteger esta área excepcional. Como la joya de la corona del Grupo LVMH, Hennessy es un importante contribuyente al comercio internacional francés, con el 99 % de la producción vendida para la exportación, y un embajador mundial del art de vivre.

Hennessy es importado y distribuido en los EE. UU. por Moët Hennessy USA. Hennessy destila, envejece y combina una gama completa: Hennessy V.S, V.S.O.P, X.O, Privé, Paradis, Paradis Imperial y Richard Hennessy. Importado Cognac Hennessy® 40% Alc./Vol. (80º), ©2022 Importado por Moët Hennessy USA, Inc., Nueva York, NY.

SOBRE MALUMA

Con una presencia innegable y un sonido memorable en el escenario, Juan Luis Londoño Arias, conocido por sus fanáticos como "Maluma", se ha disparado en la escena musical en los últimos 10 años. A los 28 años, se ha cruzado a los mercados de América, Asia, América Latina, Europa y Medio Oriente en los últimos dos años, convirtiéndolo en una de las superestrellas latinas internacionales más populares, con su música en la cima de las listas. El cantante, compositor y actor nació y se crió en Medellín, Colombia, y es una de los artistas más seguidos en las redes sociales del mundo. Firmado con Sony Music Columbia, Sony Latin y RCA, Maluma comenzó su carrera a los 16 años, donde cantaba y actuaba en las calles de Medellín y rápido se convirtió en demandado para fiestas de 16 años, conciertos escolares, festivales y más. Maluma ha lanzado seis álbumes, incluyendo su álbum más reciente, "#7DJ - Seven Days in Jamaica". Recientemente, su tema popular "Hawái" obtuvo 14 certificaciones de platino/diamante; su "Hawái Remix" con The Weeknd se convirtió en 6x platino y su quinto álbum "Papi Juancho" ahora tiene la certificación 4x platino. Además, este febrero de 2022, Maluma hará su debut en pantalla con como "Bastian" en la película "Marry Me", junto a Jennifer Lopez y Owen Wilson, la cual estará acompañada de una banda sonora escrita por Maluma y JLo. Maluma tiene una fundación sin fines de lucro en Columbia llamada "El Arte De Los Sueños", que se enfoca en ayudar a los niños a mantenerse alejados de las calles y soñar en grande con los programas de arte y música que ofrecen.

