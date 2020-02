Henniges Automotive inaugure son siège européen

AUBURN HILLS, Michigan, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- Henniges Automotive, un des leaders mondiaux de la fourniture de systèmes sophistiqués d'étanchéité et antivibration pour le marché automobile, a inauguré aujourd'hui son siège et centre technique européen en République tchèque. À l'occasion de la cérémonie, la société a offert une visite des installations aux clients et aux dignitaires présents. D'une surface de 3 330 mètres carrés (35 800 pieds carrés) et situé à Mladá Boleslav, le nouveau site vient appuyer l'action menée par Henniges pour optimiser ses capacités de mise au point et d'essai techniques en Europe dans un emplacement central et privilégié tant pour les installations de production de Henniges que pour ses clients.

« Nous sommes heureux d'inaugurer officiellement notre siège et centre technique européen, qui contribuera au renforcement de nos compétences en recherche et développement, et à l'amélioration de nos synergies de production et d'essai », déclare Larry Williams, président et PDG de Henniges Automotive. « Ce site servira de siège européen et de pôle essentiel au développement technique, notamment en matière de production et d'innovation. Il affermira notre position de leader mondial des technologies antivibration, d'étanchéité et de vitres encapsulées pour l'automobile. »

Un laboratoire d'essai, un espace de bureau et un atelier-entrepôt de prototypage composent ces nouvelles installations vastes. Les équipements de développement et de contrôle ultraperfectionnés comprennent des outils permettant d'effectuer des tests de fonctionnement et de propriétés des matériaux, des simulations climatiques ou environnementales, des essais mécaniques et antivibration, etc. En outre, les nouvelles installations présentent des capacités de prototypage rapide : impression en 3D, moulage en silicone et en polyuréthane. Grâce à cet équipement sophistiqué, Henniges conservera sa flexibilité et sera capable de s'adapter aux futurs besoins des clients et du secteur.

« Notre société se concentre sur la satisfaction des clients, l'optimisation de nos procédés commerciaux mondiaux et l'excellence de notre chaîne logistique », déclare Uwe Brinkmann, directeur général adjoint des opérations européennes chez Henniges Automotive. « Notre emplacement central constituera un véritable avantage dans le renforcement des relations avec nos clients de longue date et dans l'établissement de nouveaux liens, tout en nous donnant les moyens d'apporter plus de valeur et de possibilités à nos partenariats. Nous sommes ravis de l'opportunité immense que nous offre ce nouveau site. »

L'installation a ouvert officiellement ses portes le 9 décembre avec plus de 20 employés. Dans les cinq années à venir, Henniges prévoit qu'elle comptera près de 75 employés occupant notamment des postes d'ingénieurs en recherche et développement, de cadres européens, de responsables de centres de coûts, d'ingénieurs commerciaux et d'experts produits.

Pour donner vie à ce nouveau centre, Henniges a utilisé une partie des 1,4 million de dollars d'incitation à l'investissement qu'elle a reçus du gouvernement tchèque par le biais du programme opérationnel du ministère de l'industrie et du commerce, « Entreprise et innovations pour la compétitivité ». Henniges a investi 2,6 millions de dollars en matériel de test et de laboratoire pour l'expansion de son équipement de développement et d'essai. Le reste de l'argent a servi au financement de la compétence de fabrication et d'un nouveau centre de développement de procédés dans l'usine de production de la société à Hranice.

À propos de Henniges Automotive

Henniges fournit, aux fabricants d'équipements d'origine (FEO) du secteur de l'automobile, des systèmes d'étanchéité pour les portières, les fenêtres, les coffres, les hayons, les toits ouvrants et les capots. La société fournit également au marché mondial de l'automobile des composants antivibration et des systèmes de vitres encapsulées. Henniges vend ses produits à tous les grands clients FEO du secteur de l'automobile et exploite des installations sur le continent américain, en Europe et en Asie. La société compte 8 700 employés dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.hennigesautomotive.com/.

