Henrik Kjellberg benoemd tot CEO van European Vacation Rentals Business, onlangs overgenomen door Platinum Equity van Wyndham Worldwide Corporation

Henrik Kjellberg, voormalig directeur bij Expedia, werd eerder dit jaar benoemd tot group chief executive voor het bedrijf European Vacation Rentals, dat is overgenomen door Platinum Equity van Wyndham Worldwide.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/742566/Platinum_Equity_Kjellberg.jpg )

Als marktleider is het bedrijf, de grootste beheerder van vakantiewoningen in Europa, actief op meer dan 600 bestemmingen in meer dan 25 landen via zijn lokale merken, waaronder Landal GreenParks, Novasol, Cottages.com, Hoseasons, James Villa Holidays en Friendly Rentals. Deze benoeming, met onmiddellijke ingang, komt op een belangrijk moment terwijl het bedrijf begint aan de volgende fase van zijn groeitraject, met grote investeringen in technologische innovatie.

De activiteiten van European Vacation Rentals ondergaan in de komende maanden een rebranding om de identiteit van de groep opnieuw te definiëren. Daarnaast blijft het bedrijf investeren in de bestaande consumentenmerken.

Kjellberg werkt al meer dan twintig jaar in wereldwijde functies voor reis- en technologiemerken, waaronder als directeur van Hotwire en van het partnernetwerk van Expedia Group (EAN), waar hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde affiliate- en partnerschapsovereenkomsten van de Expedia Group. Kjellberg was ook directeur van Expedia Asia en voorzitter van het Chinese reisbedrijf eLong Inc.

Henrik Kjellberg zegt: "Ik heb altijd bewondering gehad voor het succes van European Vacation Rentals, dat is opgericht door de Wyndham Worldwide Corporation. De groep en zijn lokale merken hebben een lange traditie in het leveren van ongeëvenaarde ervaringen in heel Europa.

"Ik kijk ernaar uit samen te werken met de leiderschapsteams onder het nieuwe eigenaarschap en binnen elk van de merken om te profiteren van ons succes tot nu toe en van de enorme groeimogelijkheden die voor ons liggen. Maar ook om het soort ervaringen en services te blijven leveren, dat onze gasten, huiseigenaren en partners gewend zijn van onze merken."

Daniel Madden, directeur en hoofd van de portfolio-activiteiten bij Platinum Equity in Europa zegt : "Henrik heeft onder andere waardevolle ervaring op het gebied van producten, technologie, klant- en partnerdiensten, innovatie en distributie. Als belegger ondersteunen we de organische en acquisitieve groeiambities van het bedrijf, en we kijken we ernaar uit met Henrik samen te werken."

Aantekeningen voor redacteuren:

Over European Vacation Rentals

Het toonaangevende European Vacation Rentals is de grootste beheerder van vakantiewoningen in Europa, met meer dan 110.000 units op meer dan 600 bestemmingen in meer dan 25 landen.Het bedrijf beheert ruim twintig lokale merken, waaronder Landal GreenParks, Novasol, Cottages.com, Hoseasons, James Villa Holidays en Friendly Rentals.

In februari 2018 kondigde Wyndham Worldwide Corporation aan dat het een definitieve overeenkomst was aangegaan voor de verkoop van European Vacation Rentals aan Platinum Equity voor $ 1,3 miljard.

Over Platinum Equity

PlatinumEquity is in 1995 opgericht door Tom Gores en is een wereldwijde beleggingsonderneming met $ 13 miljard beheerd vermogen en een portfolio van meer dan 30 werkmaatschappijen die klanten over de hele wereld bedienen. Het bedrijf investeert momenteel vanuit Platinum Equity Capital Partners IV, een wereldwijd buy-outfonds van $ 6,5 miljard. Platinum Equity is gespecialiseerd in fusies, overnames en bedrijfsactiviteiten - een handelsmerkstrategie die het bedrijf M&A&O® noemt - het verwerven en beheren van bedrijven in een breed scala aan zakelijke markten, waaronder productie, distributie, transport en logistieke verhuur van apparatuur, metaaldiensten, media en entertainment, technologie, telecommunicatie en andere bedrijfstakken. In de afgelopen 22 jaar heeft Platinum Equity meer dan 200 overnames afgerond.