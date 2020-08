HERA déploie Kando pour améliorer la qualité des eaux usées

Lors d'une collaboration de six mois avec Kando, HERA a signalé qu'elle était en mesure d'identifier les plus gros pollueurs, de réduire de 50 % les niveaux de DCO, les coûts d'exploitation des stations d'épuration ont diminué de 25 %, et la consommation d'énergie a diminué de 15 %. La conjugaison de ces améliorations a conduit HERA à reconnaître l'intérêt d'une plateforme de données qui surveille le réseau en temps réel – 24 heures/24 et 7 jours/7 – et suit les phénomènes de pollution jusqu'à leur origine.

« Nous sommes vraiment heureux d'entamer ce précieux partenariat avec Kando », explique Franco Fogacci, responsable de la direction de l'eau. « L'activité prévue est un jalon très important sur la voie de la détection précoce de la pollution dans l'infrastructure des égouts, et elle correspond à deux valeurs essentielles de notre groupe : innovation et durabilité. »

« Nous sommes parmi les premières entreprises de services publics italiennes à avoir adopté des canalisations fabriquées à partir de plastiques recyclés pour les conduites d'égouts, par exemple, et nous sommes la toute première à adopter la technologie de Kando – qui va dans le sens des efforts que nous déployons pour garantir un système efficace et fiable de traitement des eaux – ce qui est une source de fierté pour nous », ajoute Fogacci.

Kando et HERA ont signé un partenariat de trois ans dans le cadre duquel elles s'efforceront de réduire les coûts d'exploitation de HERA et les cas de pollution. Pour le PDG de Kando, Ari Goldfarb : « Ce partenariat entre HERA et Kando a déjà permis une évolution cruciale pour plusieurs municipalités et leurs citoyens. Je me réjouis à l'idée de nombreuses autres années de collaboration à l'heure où nous cherchons à maîtriser pleinement la qualité de l'eau et à assurer la protection des avoirs, des personnes et de l'environnement. »

Fondée en 2011, Kando, Inc a mis au point Clear Upstream, une plateforme matérielle et logicielle qui permet de superviser 24 heures/24 et 7 jours/7 le réseau des eaux usées et de le contrôler à distance à l'aide d'une analytique fondée sur l'IA qui prédit les cas de pollution et garantit la santé du public ainsi que la sécurité, la sûreté et l'optimisation des eaux usées.

