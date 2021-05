Herausragende Leistung führt zu Risen Energy mit 3 Industry Awards

Risen Energy Co., Ltd, einer der Branchenführer, wurde zu dem Seminar eingeladen, bei dem das Unternehmen drei Auszeichnungen erhielt. Einer von ihnen, der Outstanding CTO Award, ging an Liu Yafeng, Senior Director of R&D bei Risen Energy. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Liu Yafeng und Risen Energy war entschlossen, den Branchentrends einen Schritt voraus zu sein und nahm an der 210-mm-Kategorie für großformatige Siliziumwafer und Heterojunction-Wettbewerbe teil. Trotz mehrerer technischer Herausforderungen entwickelte das Team sowohl die Titan-Serie als auch die hocheffizienten Heterojunction-Module, die den Eintritt der Branche in die 5.0- und 6.0-Ära führten. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die Kombination der Titan-Serie und der Heterojunction die Branche dazu bringen wird, ihre 7.0-Ära einzuleiten.