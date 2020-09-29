Herno, Centric PLM™ ile Dijitalleşmeyi Hızlandırıyor

1948 yılında kurulan Herno, dünyaca ünlü bir lüks kaban üreticisidir. 2000 yılına kadar aile şirketi olarak devam ettikten sonra, modern malzeme ve üretim yöntemlerine geçerken markanın işçilik kültürünü de koruyan Claudio Marenzi'ye devroldu.

Kısa süre önce ürün yelpazesini triko ve ayakkabıyı içerecek şekilde genişleten Herno, ürün kalitesini yakından kontrol edebileceği ve ürün koleksiyonlarını zenginleştirebileceği bir moda odaklı PLM çözümüne yatırım yapmaya karar verdi. Ayrıntılı bir seçim sürecinden sonra Herno, mobil uygulamalar da dahil olmak üzere bütün Centric Moda PLM paketini uygulamaya almayı.

Herno Claudio Marenzi – CEO "Centric Software'in lüks ürün sektörüne ilişkin bilgisi ve özel PLM teknolojisinin sağladığı yenilikçi çözümleri, bizi Centric'i seçmeye yönlendiren yenileşme yolunda önemli rol oynadı," diyor. "Centric PLM, ürün geliştirme faaliyetlerini kolaylaştırıp yapılandırıyor, ekipteki herkesin geliştirme sürecinin her aşamasını takip etmesini sağlıyor, ayrıca ürünün piyasaya çıkma süresini kısaltıyor."

Herno'nun PLM projesi, Herno ve İtalyan teknoloji şirketi Altea Federation'ın birlikte kurduğu yeni bir kurumsal teknoloji girişimi olan BeSight ile ortaklaşa yönetildi. Herno, üretimin teknik özelliklerini yönetmek için BeSight'ın Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümünü kullanıyor. Centric Software de BeSight'ın çözüm ortağı. Herno'nun eski BT Operasyonları Başkanı ve BeSight CEO'su Joan Paolo Piscopo, iki çözüm arasındaki entegrasyonun çok önemli olduğunu söylüyor.

"Herno mevcut sezonun perakende satışları devam ederken gelecek sezonun üretimini denetler, bir sonraki sezonun numunelerini çıkarır, sonraki üç sezonu şimdiden düşünmeye başlar. PLM ve ERP çözümlerimiz, sezonların çakışması performansı sınırlamasın, tam aksine artırsın diye birlikte çalışacak." diyor.

Centric Software Başkanı ve CEO'su Chris Groves, "Herno'nun Centric PLM'yi başarıyla uygulamaya almasından çok memnunuz. BeSight ile ortaklaşa, Herno'nun hızını, kalitesini ve verimliliğini artırmasını sağlayacak, gelecekteki büyümesini destekleyecek entegre bir dijital platform yaratıyoruz." diyor.

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SOURCE Centric Software