Héroes de la salud lanzan la campaña #ThisIsOurShot para promocionar la vacunación contra la COVID y confrontar la desinformación

SACRAMENTO, California, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Decenas de miles de profesionales de la salud se unen a otros trabajadores de la primera línea y a más de dos docenas de organizaciones estatales y nacionales para lanzar #ThisIsOurShot, una campaña que infunde confianza en torno a las vacunas contra la COVID. A medida que el suministro de vacunas del país va incrementando, mantener bien informados a quienes desean vacunarse ayudará a lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible.

"Ver que alguien que uno conoce recibe la vacuna hace que uno se sienta más cómodo cuando le corresponde aplicársela. ¡Eso es algo muy poderoso!", expresó el Dr. Hussain Lalani, un residente interno de Dallas y cofundador de #ThisIsOurShot. "Pero también somos conscientes de que hay mucha desinformación circulando en línea, y no combatir esto puede ser letal. #ThisIsOurShot nace con la premisa de que recibir una inyección en el brazo es una actividad de equipo, en la cual todos tenemos un papel por desempeñar".

Esta campaña, que ha experimentado un crecimiento orgánico ya que los trabajadores de la primera línea se volcaron a las redes sociales para documentar su experiencia personal recibiendo la vacuna de la COVID, le da la oportunidad a quienes tienen preguntas sobre la vacuna de interactuar con expertos de la salud y personas ya vacunadas para que les compartan detalles y ayuden a calmar los temores.

"Como médico contesto preguntas de los pacientes a diario", mencionó la Dra. La Tanya R. Hines, ginecobstetra del sur de California y una de las líderes del movimiento #ThisIsOurShot. "Pero como receptora de la vacuna, tengo una experiencia muy personal que también puedo compartir. Yo tenía preguntas. Tenía dudas. Hice mi investigación, recibí las inyecciones y ahora quiero que otros lo hagan también".

La campaña también busca una distribución y administración equitativa de las vacunas, y ayuda a abordar las barreras específicamente históricas y culturales en torno la aceptación de la vacuna. Durante el proceso, el grupo está trabajando para empoderar a los pacientes y fortalecer la confianza entre ellos y los proveedores de servicios de salud.

"Sabemos que existen profundas discrepancias e inequidades en nuestro sistema de salud. Los problemas de acceso equitativo y desconfianza no se limitan solo a las vacunas", comentó la Dra. Hines. "Al trabajar para fortalecer esa confianza por medio de la distribución de las vacunas, creemos que podremos lograr cambios perdurables en la forma en que nos referimos a, priorizamos y prestamos los servicios de salud a todos los estadounidenses".

Además de empoderar al personal médico y de enfermería, a otros proveedores de salud y a los voceros de confianza de las comunidades de color, #ThisIsOurShot está desarrollando una campaña paralela en español: #VacunateYa.

"Los latinos como parte de los trabajadores de primera línea hemos sacrificado tanto para mantener nuestras comunidades abiertas mientras nosotros y nuestras familias nos exponemos a la COVID. También desgraciadamente tenemos acceso inconsistente a la atención médica. Y no podemos olvidar que hasta la fecha hemos tenido menos posibilidades de acceso a las vacunas en comparación con otros grupos comunitarios", dijo el Dr. Ilan Shapiro, pediatra y director médico bilingüe de Educación para la Salud y Bienestar en Los Ángeles y el condado de Orange. "Debemos abordar todas estas barreras que hacen que mantenerse saludable sea un desafío en nuestras comunidades. #VacunateYa busca garantizar que la falta de acceso a información sobre las vacunas COVID no se convierta en una barrera más para la equidad en salud".

"En este momento estamos en una carrera entre el virus y las vacunas", agregó el Dr. Lalani. "Queremos asegurarnos de que, en la medida en que lleguen dosis a una comunidad, también haya brazos listos para recibirlas".

#ThisIsOurShot fue fundada por el Dr. Lalani, el Dr. Atul Nakhasi de Los Ángeles y el Dr. Alex McDonald del Inland Empire (California). El comité ejecutivo incluye los siguientes miembros: el Dr. Jay Bhatt, internista de Chicago, Illinois; el Dr. Sunny Jha, anestesiólogo de Houston, Texas; la Dra. Vicki Chan, oftalmóloga de Los Ángeles, California; la Dra. Anna Yap, residente de medicina de urgencias en Los Ángeles, California; la Dra. Asha Shajahan, médico de familia en Detroit, Míchigan; y la Dra. Nicole Baldwin, pediatra en Cincinnati, Ohio. La Asociación Médica de California (CMA) ofrece apoyo en especie para la administración de la campaña. La Fundación de la CMA, Physicians for a Healthy California, actúa como soporte fiscal para facilitar y gestionar las donaciones de #ThisIsOurShot.

#ThisIsOurShot presentará junto con U.S. PIRG y Doctors for America el seminario web gratuito "The Pandemic at One Year: A Race Between Vaccines and Variants" (La pandemia en un año: una carrera entre vacunas y variantes). Quienes deseen participar pueden registrarse en bit.ly/VaccinesVariants.

#ThisIsOurShot es una campaña comunitaria para elevar las voces de los héroes de la salud y construir confianza hacia un mundo libre de COVID. Esta busca capacitar y empoderar a los defensores para diseminar información basada en evidencias para fortalecer la confianza en las vacunas y hacer frente a la desinformación. #VacunateYa es una iniciativa paralela creada para los hispanohablantes. Para obtener más información o para involucrarse, por favor, visite ThisIsOurShot.info o encuéntrenos en Facebook, Twitter e Instagram. Puede seguir las etiquetas #ThisIsOurShot y #VacunateYa en redes sociales.

La Asociación Médica de California (CMA) apoya con orgullo a cerca de 50,000 médicos de todas las prácticas y especialidades con herramientas, servicios y soporte integrales, incluidos temas legislativos, legales, regulatorios, económicos y de acción social. La CMA ha trabajado para proteger la ciencia y el arte de la medicina, cuidar la salud pública y mejorar la profesión médica durante más de 160 años. La fundación de la CMA, Physicians for a Healthy California (PHC), se dedica a mejorar la salud de la comunidad, incrementar la diversidad en la fuerza laboral médica y promover la equidad en la salud. Para obtener más información, por favor, visite CMAdocs.org y PHCdocs.org.

