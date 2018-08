Herta est lauréate des prix 2018 de l'ALAS

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619147/Herta_Logo.jpg )

L'Association latino-américaine de sécurité (ALAS) a accueilli la semaine dernière le Sommet de gestion de l'ALAS à Miami, qui a reconnu les meilleurs projets de sécurité menés, en 2017, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette édition a vu la participation de 49 projets issus de différents pays d'Amérique latine et des Caraïbes : l'Argentine, le Brésil, le Guatemala, le Mexique, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, le Chili, le Panama, la Jamaïque, la République dominicaine, l'Uruguay et l'Espagne.

Le jury, composé de six professionnels renommés du secteur, a évalué et choisi les projets qui contribuent le mieux à la sécurité des personnes, des biens et des propriétés en Amérique latine et dans les Caraïbes. Herta a été sélectionnée comme la gagnante du « Meilleur projet latino-américain en termes de sécurité » grâce à son « système de vidéosurveillance doté de reconnaissance faciale, appliqué dans le football uruguayen ».

Le projet d'Herta fonctionne depuis avril 2017 dans le but de contrôler la violence dans les sites sportifs. La Fédération uruguayenne de football a lancé un appel d'offres international dans le but de choisir un système d'identification faciale à mettre en œuvre dans les principaux stades de football uruguayens. Le système devait non seulement effectuer un contrôle d'accès avec reconnaissance faciale de toutes les personnes entrant dans les stades, mais aussi réaliser un balayage complet des tribunes.

Des essais sur le terrain ont été réalisés conjointement avec les consultants d'ITC et le ministère de l'Intérieur uruguayen avec des dizaines de solutions de différents fabricants. La solution finalement retenue pour la mise en œuvre a été celle proposée par Herta. Cette solution, intégrée par CDT Latam, comporte Wavestore comme logiciel de gestion vidéo (VMS), Axis Cameras et Huawei Networking.

Alex Collado-Castells, directeur technique aux États-Unis chez Herta, a conçu un système garantissant une grande robustesse et permettant de détecter et d'identifier simultanément plusieurs visages. « L'environnement était un défi pour nous - les caméras situées à l'entrée du stade devaient fonctionner très bien sous un éclairage de fond et dans des circonstances extrêmement lumineuses en raison de la lumière du soleil », explique M. Collado-Castells. « Notre logiciel a été capable de détecter et d'identifier 99 % des personnes dans la base de données sans aucun faux positif. Nous sommes très heureux de nos résultats et de pouvoir protéger les personnes et les familles lors des matchs de football. »

« Ce projet est le premier d'une série de nombreux autres stades de football que nous avons déjà conclus dans cette région et qui sont sans aucun doute une référence pour toute l'Amérique latine », déclare Fernando Dominguez, directeur des ventes.

Lors du Sommet de gestion de l'ALAS, qui a eu lieu les 25 et 26 juillet à Miami, Herta a également eu l'occasion d'exposer ses réussites au public.

À propos d'Herta

Herta est un leader mondial dans le développement de solutions de reconnaissance faciale de pointe. Basée à Barcelone, la société dispose de bureaux à Madrid, Londres, Los Angeles, Montevideo et Singapour. Elle propose des solutions rapides, précises, robustes et conçues à l'intention du client final dans les domaines de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et des exigences des environnements commerciaux. En matière de sécurité, ses projets internationaux concernent des villes, des aéroports, des gares et des stations de métro, des prisons, des banques, des casinos, des stades, des centres commerciaux, des infrastructures militaires, policières et médico-légales. Herta dispose de partenaires dans 50 pays et de plus de 150 intégrateurs agréés dans le monde. Vous en saurez plus sur http://www.hertasecurity.com/en.