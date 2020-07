Herta lança nova tecnologia COVID-19 para a nova normalidade

A tecnologia da Herta é caracterizada por ter a melhor reputação, com projetos de segurança verdadeiros e de larga escala em todo o mundo. Através da expansão de sua série de produtos, a empresa tem por objetivo reforçar sua missão: aumentar a segurança do mundo construindo soluções amigáveis de visão por computador. Com esses novos aplicativos, a Herta irá com certeza ajudar as organizações a cumprirem com os regulamentos de segurança da COVID-19, bem como cobrir as necessidades que surgem nessa nova normalidade.

