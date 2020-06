Herta recebe o altamente competitivo "Selo de Excelência de resposta ao COVID-19" da Comissão Europeia

O AWARE foi enviado para avaliação ao Piloto Acelerador do Conselho Europeu de Inovação (CEI). Conforme declarado pela CE, o Piloto Acelerador da CEI oferece aos empreendedores mais brilhantes e ousados da Europa a chance de avançar e solicitar financiamento para ideias inovadoras com o potencial para criar mercados inteiramente novos ou revolucionar os existentes. As PME altamente inovadoras, com uma clara ambição comercial e potencial de alto crescimento e internacionalização são o principal objetivo. Em 20 de março de 2020, a CE fez uma chamada urgente por meio do Piloto Acelerador da CEI por tecnologias e inovações que poderiam ajudar no tratamento, teste, monitoramento ou outros aspectos do surto de coronavírus.