Herta y Honda alcanzan la "pole position" en Portland

Herta superó las dos primeras rondas eliminatorias de clasificación de la NTT IndyCar Series y quedó detrás del líder Will Power después de que los seis clasificados de la ronda final hicieron sus vueltas iniciales. Herta salió de boxes cuando solo quedaba un minuto en la sesión, registró una vuelta de 57.8111 segundos en el circuito de 1.9 millas de PIR y se acercó a Power 19 milésimas de segundo. La de hoy es la segunda "pole" de la temporada en la IndyCar Series para el novato de 19 años; la primera fue en junio, en el circuito Road America.

Scott Dixon, el campeón defensor de la serie, partirá en el tercer puesto; los pilotos de Honda obtuvieron cinco de las primeras seis posiciones de partida. Felix Rosenqvist, compañero de equipo de Dixon en Chip Ganassi Racing, se clasificó en el quinto lugar. Jack Harvey, en su noveno comienzo de carrera de la temporada, partirá cuarto para Meyer Shank Racing. Ryan Hunter-Reay completó los Seis Rápidos para Andretti Autosport.

La cobertura de televisión del Grand Prix de Portland del domingo, 16.º y penúltima ronda de la temporada 2019, comenzará a las 3 p.m. hora del Este en NBC.

Colton Herta (Harding Steinbrenner Racing Honda), calificado en primera posición, segunda "pole" de 2019 y segunda de su carrera en IndyCar Series: "Siempre planeamos hacer 'tres y una' [tres vueltas en las llantas primarias 'Black' de Firestone y una en las compuestas más blandas 'Red' en la última ronda de calificación]. No lo logramos con las Black; creo que quedamos a cinco centésimas [de segundo] de Will [Power]. Obviamente, las Red eran la elección ideal, y lo logramos. Siempre es un buen día cuando uno puede vencer a Will Power en los Seis Rápidos [clasificación final]. Antes de saber que habíamos ganado la pole, oí los gritos de alegría de todos por la radio; enterarme de esa forma fue muy bueno. Esto es increíble".

Grand Prix de Portland, NTT IndyCar Series Circuito: Portland International Raceway (circuito de 1.9 millas), Portland, Oregón Ganador 2018: Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing Honda), velocidad promedio: 102.971 mph Tiempo: Mayormente soleado, caluroso, 82 ºF

Primeros 12, resultados clasificación Honda Ps. Piloto Escudería Fabricante Mejor tiempo Notas 1. Colton Herta-R Harding Steinbrenner Racing Honda 57,8111 Promedio: 122.302 mph 2. Will Power Team Penske Chevrolet 57,8303 +0.0192 segundos 3. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 57,8355 Clasificación final Seis Rápidos 4. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 58,1008 Clasificación final Seis Rápidos 5. Felix Rosenqvist-R Chip Ganassi Racing Honda 58,1620 Clasificación final Seis Rápidos 6. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 58,1823 Clasificación final Seis Rápidos 7. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 57,8864 Clasificación 2.ª ronda 8. James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Honda 57,9994 Clasificación 2.ª ronda 9. Conor Daly Arrow Schmidt Peterson Honda 58,0192 Clasificación 2.ª ronda 10. Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Chevrolet 58,0415 Clasificación 2.ª ronda 11. Zach Veach Andretti Autosport Honda 58,2149 Clasificación 2.ª ronda 12. Sebastien Bourdais DCR con Vasser-Sullivan Honda 58,3001 Clasificación 2.ª ronda











Otros resultados de Honda 14. Santino Ferrucci-R Dale Coyne Racing Honda 57,8476 1.ª ronda, grupo 2 15. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 57,9648 1.ª ronda, grupo 1 16. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 57,8527 1.ª ronda, grupo 2 17. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 57,9668 1.ª ronda, grupo 1

