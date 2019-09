Herta y Honda triunfan en la carrera final de la temporada, en Monterey, y Honda conquista el campeonato de constructores

Apenas a seis segundos detrás de la pareja líder, Dixon, cinco veces campeón de la serie, mantuvo un duelo con Pagenaud durante las últimas 25 vueltas, y aventajó a su rival en la meta por 11 centésimas de segundo para terminar en tercer puesto y asegurarle a Honda el campeonato de constructores con 49 puntos de ventaja [1436 a 1387]. Se trata del octavo título de Honda en la Serie IndyCar con competencia entre varios fabricantes, y su segundo título consecutivo.

Aunque Herta obtuvo dos triunfos esta temporada (su primera victoria fue en el Circuito de las Américas en marzo), Felix Rosenqvist cerró su propia temporada de frecuentes primeros puestos con un quinto puesto hoy y se llevó el título de novato del año. Rosenqvist había logrado seis resultados entre los cinco primeros puestos esta temporada, entre ellos un segundo puesto en el circuito de Mid-Ohio y otro en el circuito de Portland.

Se puede consultar contenido para redes sociales y enlaces con videos de la acción de este fin de semana de la Serie IndyCar en Monterey en los canales de HPD en Facebook (https://www.facebook.com/HondaRacingHPD) y Twitter (https://twitter.com/HondaRacing_HPD). Los paquetes de video de YouTube, producidos por Carolinas Production Group, se pueden encontrar en: https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV.

Próxima carrera

La carrera de este domingo concluyó la temporada 2019 de la Serie NTT IndyCar. La temporada de 2020 arranca el 15 de marzo con el Gran Premio Firestone de St. Petersburg, Florida.

Citas

Colton Herta (equipo Harding Steinbrenner Racing Honda) comenzó y terminó primero, para obtener su segundo triunfo de 2019 en su temporada de novato de la Serie IndyCar: "Fue una carrera difícil. Todo el tiempo me perseguían Dixon, Pagenaud o Power, sin dudas ellos no me la pusieron fácil. Pero sí, estoy contento de repetir lo que había logrado en Portland y aprender de nuestros errores respecto al desgaste de los neumáticos y seguir adelante con eso. Para ganar cualquier carrera IndyCar, se tiene que hacer una carrera perfecta. En realidad no puedes cometer errores y salirte con la tuya, porque siempre hay dos o tres pilotos más que pueden ganar ese día. Seguro, había varios pilotos que podían ganar hoy, y nosotros sencillamente los superamos. Fuimos más veloces que ellos, y decididamente fuimos los mejores hoy y sin duda merecíamos ganar".

Scott Dixon (equipo Chip Ganassi Racing Honda) comenzó segundo y terminó tercero para asegurar el octavo campeonato de constructores de la Serie IndyCar para Honda: "El auto corrió mucho mejor con los neumáticos Firestone 'rojos' [neumáticos alternativos de compuesto más blando] que con los principales negros. Los neumáticos se desgastaron mucho y eso nos agarró por sorpresa. Es un excelente resultado para el [patrocinador principal] PNC Bank; es excelente para que Honda ganara el campeonato de constructores; y es excelente para que [el compañero de equipo] Felix [Rosenqvist] ganara el título de mejor novato. Fue una dura batalla contra Simon [Pagenaud] al final, y espero que haya sido un buen espectáculo, pues no habíamos regresado a Laguna Seca desde ya hace algún tiempo".

Alexander Rossi (equipo Andretti Autosport Honda) comenzó tercero y finalizó sexto, y fue tercero en el campeonato de pilotos: "Creo que los 'negros' [neumáticos principales de compuesto más duro] fueron mucho más favorables para nosotros, lo cual fue desafortunado porque habíamos comenzado con los 'rojos' [de compuesto más blando] usados. Tomamos la decisión de aventajar a los dos autos al frente al comienzo porque sabíamos que al final estábamos compitiendo contra ellos. Nos arriesgamos. Estábamos muy decididos a hacer algo diferente, y si terminábamos en tercer puesto pero luchando, era mejor que quedarnos conformes y terminar en segundo puesto. Fue un riesgo que lamentablemente no dio buen resultado, pero sí, no estaba… no estaba para nosotros".

Felix Rosenqvist (equipo Chip Ganassi Racing Honda) comenzó en el puesto 14 y terminó quinto, y ganó el título de novato del año 2019 de la Serie IndyCar: "Hoy fue un día emocionante, con [el también novato] Colton [Herta] arrancando en la pole y nosotros en el puesto 14 en la batalla entre los mejores novatos. Él lideró prácticamente todas las vueltas. Logramos pasarles a muchos autos y nuestra ejecución fue perfecta. Es algo muy merecido para todos los compañeros de NTT DATA por el esfuerzo de toda la temporada. Creo que aproveché toda la ira de ayer para avanzar puestos [en la carrera]. Fue una excelente manera de acabar la temporada y ya estoy con ganas de comenzar el próximo año con este equipo".

Ted Klaus (presidente de Honda Performance Development) sobre la triunfadora temporada de 2019 de Honda en la Serie IndyCar, el segundo campeonato de constructores consecutivo para Honda y el octavo en la Serie IndyCar: "Este premio se comparte por igual entre todos nuestros asociados de Honda Performance Development. Debido a que no han escatimado esfuerzos, ahora podemos compartir este premio con ellos. También quiero agradecer a todos los equipos que son socios nuestros, cada uno de los cuales contribuyó a la exitosa defensa de nuestro título. El triunfo de hoy para nuestro piloto más joven y nuestro equipo más nuevo, contribuye a demostrar la fuerza del empeño de Honda Racing y es un buen augurio para el futuro. Nuestro programa de la Serie IndyCar fue afortunado de contar con muchos novatos prometedores este año, así que felicitaciones para Felix Rosenqvist por ser el novato del año. Gracias a Alexander Rossi y a Scott Dixon por volver a hacer que la lucha por el título se decidiera en la última carrera de la temporada, y a todos nuestros pilotos por su compromiso con la excelencia".

Gran Premio Firestone de Monterey de la Serie NTT IndyCar Circuito: WeatherTech Raceway Laguna Seca (circuito rutero de 2.238 millas), Monterey, California. Clima: Soleado, templado, 73 grados F

Primeras 10 posiciones de la carrera: Terminó Arrancó Piloto Equipo Constructor Vueltas Notas 1. 1. Colton Herta-R Harding Steinbrenner Honda 90 Promedio de 106.057 mph 2. 7. Will Power Team Penske Chevrolet 90 +0.5878 segundos 3. 2. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 90

4. 6. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 90

5. 14. Felix Rosenqvist-R Chip Ganassi Racing Honda 90

6. 3. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 90

7. 19. Sebastien Bourdais DCR with Vasser-Sullivan Honda 90

8. 4. Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 90

9. 5. James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Honda 90

10. 9. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 90

Otros resultados de Honda 11. 11. Marcus Ericsson-R Arrow Schmidt Peterson Honda 90

12. 8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 90

14. 22. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 90

18. 17. Zach Veach Andretti Autosport Honda 90

19. 24. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 90

21. 16. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 89 Corriendo 22. 13. Conor Daly Andretti Autosport Honda 89 Corriendo 24. 12. Santino Ferrucci-R Dale Coyne Racing Honda 48 Abandonó por contacto

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999243/Hondas_Colton_Herta.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/83597/honda_performance_development__inc__honda_racing_logo.jpg

FUENTE Honda Racing/HPD

SOURCE Honda Racing/HPD