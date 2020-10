Hesai lève le voile sur le PandarXT, un capteur LiDAR à 32 canaux de milieu de gamme avec un circuit intégré à application spécifique exclusif développé en interne

Dans certaines situations, les capteurs n'ont pas besoin d'être dotés d'une résolution ultra haute et d'une très longue portée; l'essentiel est plutôt de trouver un juste équilibre entre la performance, la fiabilité et le coût. Le PandarXT a été mis au point pour répondre à ces besoins industriels particuliers ainsi qu'à d'autres. Un travail de recherche et développement et des essais considérables ont été effectués en vue de concevoir des ASIC adaptés aux capteurs LiDAR qui intègrent les fonctions de dizaines de cartes de circuits imprimés. Ce nouveau système d'émetteur-récepteur simplifie plusieurs processus complexes d'assemblage et d'ajustement optiques en un seul processus, réduisant ainsi les coûts et améliorant la performance, la fiabilité et l'extensibilité de la fabrication.