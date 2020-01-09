Hesai привлекла 173 млн долл. США в ходе раунда финансирования серии С во главе с Bosch и Lightspeed

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Hesai Technology

Jan 09, 2020, 19:09 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 10 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 7 января в Лас-Вегасе открылась международная выставка Consumer Electronics Show (CES 2020). Компания Hesai, мировой лидер в технологии LiDAR, сообщила о завышении раунда финансирования серии С, принесшем ей новое финансирование в размере 173 млн долл. США. 

Этот раунд, возглавляемый Robert Bosch GmBH и Lightspeed, завершился крупнейшим инвестиционным соглашением в истории международной отрасли LiDAR. В число соинвесторов вошли, в частности, ON Semiconductor, Qiming Venture Partners, DT Capital Partners и Axiom Asia Private Capital.

Hesai Raises $173M in Series C Led by Bosch and Lightspeed
Hesai Raises $173M in Series C Led by Bosch and Lightspeed

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1064529/1.jpg

SOURCE Hesai Technology

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Hesai привлекла 173 млн долл. США в ходе раунда финансирования серии С во главе с Bosch и Lightspeed

News provided by

Hesai Technology

Jan 09, 2020, 19:09 ET