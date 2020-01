Hesai rassemble 173 millions de dollars en série C sous la direction de Bosch et Lightspeed

SHANGHAI, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le 7 janvier, l'International Consumer Electronics Show (CES 2020) a ouvert ses portes à Las Vegas. Hesai, leader mondial de la technologie LiDAR, a annoncé la fin d'un financement de série C pour un montant total de 173 millions de dollars.

Dirigé par Robert Bosch GmBH et Lightspeed, ce cycle est le plus grand investissement jamais réalisé dans le secteur mondial du LiDAR. Parmi les co-investisseurs figurent entre autres ON Semiconductor, Qiming Venture Partners, DT Capital Partners et Axiom Asia Private Capital.