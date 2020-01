Hesai sichert sich 173 Millionen US-Dollar im Rahmen der von Bosch und Lightspeed angeführten Serie-C-Finanzierungsrunde

SHANGHAI, 10. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Am 7. Januar wurde in Las Vegas die International Consumer Electronics Show (CES 2020) eröffnet. Hesai, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der LiDAR-Technologie, gab den Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt, in deren Rahmen sich das Unternehmen insgesamt 173 Millionen US-Dollar sichern konnte.