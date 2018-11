HESCO dévoile la barrière de contrôle d'accès révolutionnaire M40 P2 au salon International Security Expo 2018

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/789534/HESCO_Group_Logo.jpg )

En 2017, Hesco a lancé TERRABLOCK, une clôture périmétrique de limitation d'accès de véhicules hostiles entièrement montée en surface, conçue pour la sécurisation d'infrastructures critiques et la protection d'actifs urbains. Cette année, lors du salon International Security Expo, qui s'est tenu au centre Olympia de Londres, Hesco a annoncé la sortie de sa nouvelle barrière, la TERRABLOCK Rising Arm Barrier (RAB).

La résistance aux chocs de la TERRABLOCK RAB a été testée à Karco, en Californie, où la barrière a été installée en moins de six heures et reliée au système HESCO de transfert d'énergie à des unités remplies de terre. Sans aménagements de terrain, la barrière a pu arrêter un camion de 6,8 tonnes circulant à 64 km/h. Elle a complètement immobilisé le véhicule après 5 mètres, garantissant ainsi que les véhicules ennemis suivants ne pourraient pas contourner le véhicule pour entrer sur le site. Le bras est également resté entièrement intact lors de l'impact.

Maggie Horritt, responsable du développement de la technologie et de la production chez Hesco et ingénieure ayant conçu cette barrière, a compris la nécessité d'une barrière à bras levant pour limiter tous types d'accès non autorisés :

« La TERRABLOCK RAB a un design unique qui permet de contrôler la levée du bras sur des sites exposés, ainsi que d'arrêter un véhicule hostile circulant à 64 km/h. Un système inviolable protège le mécanisme de verrouillage contre le sabotage. Associée à des barrières ou systèmes HESCO déjà en place, la TERRABLOCK RAB permet de contrôler l'accès sans compromettre la sécurité. »

Hesco apporte au marché de la sécurité civile des décennies d'expérience militaire ainsi qu'une compréhension des niveaux de menace en constante évolution et de la nécessité d'apporter une solution rapide capable de protéger les personnes et les biens à tout moment et en tout lieu.

Les représentants de Hesco seront disponibles pendant toute la durée de l'International Security Expo, au centre Olympia de Londres, du 28 au 29 novembre, sur le stand G30.

À propos de Hesco

Hesco (http://www.hesco.com) est un leader mondial et innovateur dans les secteurs de la défense, des systèmes de sécurité et protection périmétrique, avec des barrières défensives, des barrières de prévention des inondations, des systèmes à déploiement rapide, des bunkers de sécurité et des gilets pare-balles.

Hesco est synonyme de protection des forces et est reconnue au sein de l'industrie pour son engagement à sauver des vies, des biens et l'environnement à tout moment et en tout lieu.

