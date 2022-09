Het aantal markten waarop UnionPay-kaarten zijn uitgegeven bereikt 77

Het acceptatienetwerk van UnionPay is uitgebreid naar 181 landen en regio's

LUSAKA, Zambia, 6 september 2022 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) kondigde onlangs zijn samenwerking aan met de National Association of Savings and Credit Unions (NASCU), de belangrijkste organisatie voor alle financiële coöperaties in Zambia, met als doel om binnen drie jaar 700.000 UnionPay-kaarten uit te geven. Dit is de eerste keer dat UnionPay-kaarten worden uitgerold in Zambia, wat het aantal landen en regio's waar de UnionPay-kaart wereldwijd wordt uitgegeven op 77 brengt.

De NASCU van Zambia zal UnionPay-chipkaarten uitgeven om de lokale burgers die voorheen met contant geld betaalden, in staat te stellen om gemakkelijk, veilig en gemakkelijk te betalen in hun dagelijks leven en om transacties naar het buitenland uit te voeren.

Op dit moment zijn er bijna 190 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven buiten het Chinese vasteland. In de regio Azië-Stille Oceaan is een op de vier nieuwe bankkaarten er een van het merk UnionPay. UnionPay is goed voor meer dan 90% van de debetkaarten die in omloop zijn in Hong Kong en de SAR Macau. In de VAE, Kenia, de Filipijnen en andere plaatsen wordt de UnionPay-kaart ook gebruikt als de salariskaart, de studentenkaart en de burgerkaart van de lokale inwoners. Dit jaar zijn er meer dan 13 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven buiten het Chinese vasteland. Het volume van de transacties met deze kaarten is boven het niveau van voor de pandemie uitgekomen.

De versnelling van de lokalisatie van bedrijven is gebaseerd op de inspanningen van UPI om het overzeese acceptatienetwerk uit te breiden en te verbeteren. In augustus sloot UnionPay International zich aan bij Cardnet, de grootste aanbieder in de Dominicaanse Republiek, om UnionPay-acceptatie bij alle aanbieders van Cardnet mogelijk te maken. Dit is de eerste keer dat UnionPay-kaartdiensten in het land worden aangeboden. Het acceptatienetwerk van UnionPay is op die manier uitgebreid naar 181 landen en regio's, die meer dan 37 miljoen handelaren buiten het Chinese vasteland omvatten.

In de eerste helft van dit jaar hebben meer dan 1,7 miljoen aanbieders buiten het Chinese vasteland UnionPay - acceptatie mogelijk gemaakt, wat de gebruikerservaring in Europa, Noord-Amerika en andere plaatsen aanzienlijk heeft verbeterd, en het aantal online UnionPay-aanbieders is gestegen naar 22 miljoen. Mobiele betaaldiensten zijn zich snel aan het ontwikkelen, met 13 miljoen aanbieders in 95 landen en regio's buiten het Chinese vasteland die UnionPay QR of Mobile QuickPass ondersteunen. Het meest recente onderzoek van Juniper Research, een Brits adviesbureau, toont aan dat UPI een van de wereldwijde leiders op het gebied van QR-betaling is geworden.

SOURCE UnionPay International