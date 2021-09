Het bedrijf voor revolutionaire mondverzorging vVARDIS, kondigt samenwerking aan met CareQuest Innovation Partners om transformatieve, boorvrije technologieën te introduceren, die tandbederf voor toekomstige Medicaid-patiënten moeten uitbannen

Als onderdeel van deze nieuwe samenwerking voert vVARDIS een pilot-onderzoek uit naar professionele kwaliteitsbehandeling in bepaalde tandartspraktijken, die zijn aangesloten bij het CareQuest Institute for Oral Health (CareQuest Institute) en wil na afronding ervan de toegang tot de behandeling uitbreiden voor achtergestelde en Medicaid-populaties. Daarnaast zullen vVARDIS en CareQuest Innovation Partner's non-profit moederorganisatie, CareQuest Institute, verschillende filantropische activiteiten opzetten en financieren, zoals onderwijsprogramma's voor patiënten en tandheelkundige professionals met als doel de orale gezondheid en tandheelkunde te verbeteren voor bevolkingsgroepen die historisch zijn gemarginaliseerd. CareQuest Innovation Partners is een winstgevende dochteronderneming van het CareQuest Institute for Oral Health, gericht op het stimuleren van innovatie en impact-investeringen.

"De missie van vVARDIS is dienstverlening en om ervoor te zorgen dat de wereld toegang krijgt tot de hoogste kwaliteit mondverzorging. Een goede orale gezondheid is cruciaal voor de algemene gezondheid en welzijn en simpelweg te veel gezinnen met kinderen met een laag inkomen hebben geen toegang tot een goede mondverzorging, laat staan de geavanceerde technologie om hun mond en lichaam gezond te houden. We zijn er trots op, om samen met CareQuest Innovation Partners de orale gezondheid en de resultaten te helpen verbeteren voor de Medicaid-populatie, die momenteel meer dan 37 miljoen kinderen omvat," aldus Haleh en Golnar Abivardi, oprichters van vVARDIS.

Haleh en Golnar Abivardi hebben vanaf het begin de tandheelkunde op zijn kop gezet en hun seriële ondernemersgeest altijd gecombineerd met hun toewijding, om juist die mensen die het nog het meest nodig hadden, te helpen. Ze zijn ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op een goede orale gezondheid en hebben bergen verzet om de hoogste kwaliteit mondverzorgingsbehandelingen aan families met een laag inkomen en aan daklozen in Zwitserland aan te bieden. Deze nieuwe samenwerking brengt nu voor het eerst hun gebundelde missie en betrokkenheid naar de Verenigde Staten.

vVARDIS en CareQuest Innovation Partners gaan samenwerken met het doel om nieuwe, goedkope behandelingen voor Medicaid-overheidsprogramma's te ontwikkelen en toe te passen, waarbij dezelfde kerntechnologie wordt gebruikt als bij de vVARDIS Professional Curodont Repair Fluoride Plus-behandeling.

Ondersteund door wetenschappelijke patenten vormen de revolutionaire technologieën van vVARDIS, als aangetoond door de resultaten van meer dan 200 Europese klinische onderzoeken, de volgende generatie mondverzorging die we graag aan patiënten in de VS aanbieden.

vVARDIS' Professional Curodont Repair Fluoride Plus is een lokaal aangebrachte professionele mondspoeling, voor grondige behandeling van beginnend tandbederf of witte vlekken die optreden, wanneer een laag van het glazuur op een tand gedemineraliseerd raakt, om het ontstaan van gaatjes te voorkomen. Eenmaal aangebracht op een gereinigde witte vlek, helpt de unieke formule van Curodont Repair Fluoride Plus fluoride en kalk in speeksel in het glazuur door te dringen, waardoor het remineralisatieproces van het glazuur na verloop van tijd wordt gestimuleerd in een behandeling genaamd Guided Enamel Remineralization.

vVARDIS en CareQuest Institute zullen ook samenwerken in filantropische activiteiten, met als doel de mondverzorging te verbeteren voor historisch gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten, onder meer door het aanbieden van nieuwe preventieve mondverzorgingsproducten en -diensten. Samen zullen vVARDIS en CareQuest Institute om steun vragen van filantropische partnerorganisaties om het publiek bewust te maken van het vitale belang van orale gezondheid.

"Samenwerkingen als de onze brengen innovatie in de orale gezondheidszorg op gang en zo komen we weer een stap dichter bij een toegankelijker, eerlijker en geïntegreerd oraal gezondheidssysteem voor iedereen," aldus Dr. Myechia Minter-Jordan, president en CEO van CareQuest Institute. "Onze doelstelling vormt het aanbieden van baanbrekende nieuwe orale gezondheidsbehandelingen, die tandbederf helpen genezen voor diegenen die te lang belemmeringen hebben ondervonden in de zorg. Door tandheelkundige teams van nieuwe instrumenten te voorzien, zijn we in staat om de ervaring van patiënten, evenals de gezondheid van gemeenschappen, fundamenteel te verbeteren."

Over vVARDIS:

Het door Dr. Haley en Dr. Golnar Abivardi opgerichte vVARDIS zet een nieuwe standaard voor mondverzorging, in de overtuiging dat mondzorg de onmisbare basis vormt van holistische gezondheid en welzijn. De missie van vVARDIS is een boorvrije toekomst voor de volgende generatie. Alle producten zijn vegan, schoon en duurzaam en worden vervaardigd in Zwitserland, ondersteund door de wetenschap. De wereldwijd gepatenteerde technologie betekent een ware revolutie voor tandheelkunde en mondverzorging. De basis van de vVARDIS-technologie vormt de sleutel tot de toekomst zonder boren voor iedereen, die Dr. Haleh en Dr. Golnar Abivardi voor ogen staat.

Over CareQuest Institute for Oral Health en CareQuest Innovation Partners:

CareQuest Institute for Oral Health is een landelijke non-profitorganisatie die opkomt voor een meer rechtvaardige toekomst, waarbij een ieder zijn volledige potentieel kan realiseren door middel van een uitstekende gezondheid. CareQuest Institute realiseert dit met hun werk op het gebied van subsidies, onderzoek, gezondheidsverbeteringsprogramma's, beleid en belangenbehartiging, onderwijs, naast hun leidende positie als het gaat om tandheelkundige voordelen, zorgverlening en innovatieve verbeteringen. CareQuest Institute werkt samen met opinieleiders, zorgverleners, patiënten en lokale, staats- en federale belanghebbenden, om de ontwikkeling van de mondverzorging te versnellen en een systeem te creëren dat voor iedereen is gedacht. Kijk voor meer informatie op carequest.org en volg hen op Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram.

CareQuest Innovation Partners is een winstgevende dochteronderneming van het CareQuest Institute for Oral Health, gericht op het stimuleren van innovatie en impact-investeringen.

