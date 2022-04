Het Crypto Asset Fund (CAF) van Digital Capital Management, met Klasse X-notering, is het best presterende hedgefonds voor 2021

Eerder dit jaar werd CAF Klasse X door Crypto Fund Research (CFR) bekroond met het '#1 best presterende cryptofonds, algemeen' voor 2021 . CAF Klasse X ontving ook drie extra CFR-awards in verschillende andere categorieën, waaronder '#1 best presterende cryptofonds Fund, Quant/Arb-strategieën' voor 2021. Deze onderscheidingen komen uit de CFR-database van meer dan 800 cryptofondsen.

Kijk hier voor meer informatie op de website van Crypto Fund Research.

Klasse X-prestaties voor 2021, het eerste jaar van zijn bestaan, hebben meer dan 2500% behaald.*

Klasse X is een op crypto-durfkapitaalachtige strategie, aangevuld met staking en mining. Prestaties zijn een combinatie van waardering en beloningen van staking/mining.

Klasse X is gereserveerd voor eerdere beleggers en is dus afgesloten voor nieuwe beleggingen. Gelet op het succes van Klasse X, lanceerde CAF dit jaar zijn Klasse F dit jaar, die een vergelijkbare, maar naar onze mening verbeterde, strategie volgt. Klasse F is een aandelenklasse met een quasi-vast inkomen, met staking en mining (net als Klasse X) en ook de productie en het verstrekken van opbrengsten.

De Klasse X-prestaties in 2021 hebben de aandacht getrokken van beleggers van over de hele wereld. In maart was DCM een van de tien bedrijven die werd uitgenodigd om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen op het Amerikaanse Department of Commerce Virtual Certified Trade Mission voor Blockchain, Digital Asset en Crypto Fund Managers – 15 maart 2022, in Berlijn, Duitsland. Meer dan 50 beleggers en investeringsmaatschappijen hebben dit evenement bijgewoond. DCM heeft met meer dan 20 investeringsbedrijven een ontmoeting gehad en is met veel van hen aan het voltooien.

Preqin en CFR gebruiken prestatiedatabses om ranglijsten en prijswinnaars te bepalen. De resultaten zijn gebaseerd op prestatiegegevens, exclusief kosten, die aan Preqin en CFR voor de verschillende categorieën worden verstrekt. De toegang tot de prestatiegegevensbanken en het rendement van individuele fondsen is beperkt tot geaccrediteerde beleggers en gekwalificeerde klanten voor CFR en beperkt tot premium abonnees voor Preqin.

* In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over DCM en CAF

DCM, een fondsbeheerder gevestigd in La Jolla, CA, richt zich in de eerste plaats op het beheren van beleggingsportefeuilles van digitale valuta's en bijbehorende activa via CAF-fondsklassen die zijn ontworpen voor investeringen door ONS en vermogende individuen en institutionele beleggers buiten de VS.

Extra informatie, en registratie voor toegang tot nieuwsbrieven, huidige prestatiegegevens en maandelijkse prestatieupdatewebinars, is beschikbaar op www.digital-capital-management.com of via [email protected].

Bekendmakingen

Deze publicatie is uitsluitend gericht aan ter zake kundige potentiële beleggers voor informatieve doeleinden met betrekking tot de door CAF ("fonds") aangeboden strategieën. Dit is noch een aanbod om te verkopen, noch een verzoek om een aanbod om de belangen van het fonds te kopen, die worden aangeboden en verkocht in de Verenigde Staten volgens de vrijstelling als bedoeld in regel 506, onder c) , van de Reg. D op grond van de Securities Act van 1933, en andere van toepassing zijnde vrijstellingen. Het fonds is niet geregistreerd als beleggingsmaatschappij op grond van de Investment Company Act van 1940. Elk aanbod om te verkopen of te verzoeken om een aanbod om fondsbelangen te kopen, wordt uitsluitend gedaan via een definitief fondsaanboddocument in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Omdat de informatie in deze uitgave niet volledig is, is deze volledig onderworpen aan en gekwalificeerd door de informatie die is verstrekt door een dergelijk definitief aanbiedingsdocument.

Onderscheidingen/ranglijsten vertegenwoordigen niet de ervaring van één belegger. Er is geen garantie dat elke investering zijn doelstellingen zal halen, winst zal genereren of verliezen zal vermijden, en prestaties uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten. Beleggingen in digitale valuta's of fondsen die investeringen in digitale valuta's en bijbehorende activa nastreven, zijn zeer speculatief en kunnen een hoog risico met zich meebrengen. Beleggers moeten de financiële bekwaamheid, het inzicht, en de ervaring en bereidheid hebben om de risico's te dragen die inherent zijn aan digitale activa en de mogelijkheid om een potentieel volledig verlies van hun investering te weerstaan. Digitale activa zijn niet geschikt of wenselijk voor alle beleggers. Digitale activa hebben mogelijk beperkte operationele geschiedenissen en de kosten en uitgaven in verband met fondsen die investeringen in digitale activa nastreven, kunnen aanzienlijk zijn. De informatie in deze publicatie is niet bedoeld om te worden opgevat als of te worden gebruikt als beleggings-, belasting- of juridisch advies, en elke potentiële belegger wordt aangespoord om met zijn eigen adviseurs te overleggen over de juridische, fiscale, regelgevende, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke gevolgen van het beleggen in het fonds, de geschiktheid van de belegging voor deze belegger en andere relevante kwesties met betrekking tot investeringen in het fonds.

Chad Anderson, Manager, Investor Relations & Marketing

Digital Capital Management

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806914/Preqin_Ranks.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806915/CFR_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758742/Digital_Capital_Management_Logo_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1806916/GERMAN_TRADE_MISSION_INFORMATION.pdf

SOURCE Digital Capital Management, LLC