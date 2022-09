Het Dexcom G6® CGM-systeem wordt in Nederland gelanceerd

EDINBURGH, Schotland en SITTARD, Nederland, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Revolutionair nieuw CGM-systeem elimineert dagelijks vingerprikken voor mensen met diabetes en is bijna een derde kleiner dan de vorige generatie

Dexcom, Inc. (NASDAQ: DXCM), marktleider in continue glucosebewaking (CGM), heeft vandaag aangekondigd dat het Dexcom G6-systeem voor mensen met diabetes van twee jaar en ouder nu in Nederland verkrijgbaar is.

"De Dexcom G6 neemt een voorschot op de toekomst van diabetesbeheer. Het product elimineert niet alleen de noodzaak van vingerprikken, maar houdt tevens bij de prestaties, connectiviteit en nauwkeurigheid de vinger aan de pols, zoals de diabetes-community van Dexcom CGM mag verwachten", aldus John Lister, algemeen directeur van EMEA bij Dexcom.

De baanbrekende Dexcom G6 is al verkrijgbaar in Nederland via Zkope Healthcare en zal naar verwachting later dit jaar in andere Europese landen worden geïntroduceerd. Dexcom G6 omvat verschillende nieuwe functies, waarmee gebruikers meer controle over hun diabetes kunnen verkrijgen:

Eliminatie van vingerprikken voor meting en inschatting diabetesbehandeling

Instelbaar alarm en waarschuwingen om gebruikers en mensen in hun directe omgeving te waarschuwen voor gevaarlijke glucosewaarden, zelfs tijdens de slaap - een bijzonder nuttige functie voor kinderen en mensen met een verminderd bewustzijn t.a.v. hypoglykemie

Een verlengde 10-dagen-sensor die 43% langere draagtijd toestaat dan de vorige generatie Dexcom CGM

Een nieuwe en kleinere zender met een 28% lager profiel dan de vorige generatie

Een automatische inbrenger die is ontworpen om het plaatsen van de sensor zeer eenvoudig en zo pijnloos mogelijk te maken, met één druk op de knop

Continue glucosemetingen, die met tussenpozen van vijf minuten automatisch via Bluetooth-technologie worden verzonden naar elk compatibel smart-apparaat of naar een Dexcom-ontvanger

Nieuw sensormembraan waarmee Paracetamol kan worden gebruikt zonder enig effect op de glucosemetingen

Bovendien kunnen gebruikers met de Dexcom G6-app hun glucose-informatie met maximaal vijf personen delen. Of u nu ouder bent van een kind met diabetes of een onafhankelijke volwassene, met de G6 kunnen naadloos glucosewaarden worden bijhouden, zodat het zorgteam van de gebruiker dierbaren op afstand kan volgen voor extra gemoedsrust.

Wilco Borncamp, directeur bij Zkope HealthCare, licht toe: "Met de Dexcom G6 behoren vingerprik-glucosetests tot het verleden. De G6, een van de krachtigste CGM-apparaten van het moment, gaat type 1-diabetespatiënten helpen de glucosewaarden in hun bloed nauwkeurig bij te houden en tegelijkertijd tijdrovende en pijnlijke routinetests en kalibraties te vermijden. Dit is een grote stap voorwaarts voor de diabetici-gemeenschap van en zal ongetwijfeld leiden tot een betere kwaliteit van leven voor mensen met die aandoening."

Een nieuwe Dexcom-patiënt kan het Dexcom G6-systeem direct bestellen en momentele gebruikers kunnen hun bestaande systeem vandaag nog actualiseren met een nieuwe G6-zender en -sensor. Glucosemetingen kunnen met een compatibel Apple- of Android smart-apparaat worden afgelezen via de G6-app, die als afzonderlijke download in de Apple Store of in Google Play Store verkrijgbaar is. Als alternatief kunnen patiënten glucosemetingen aflezen met de optionele nieuwe G6-ontvanger met aanraakscherm, die afzonderlijk kan worden aangeschaft.

Het krachtige en baanbrekende nieuwe systeem is het eerste CGM-systeem dat van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een De Novo-classificatie heeft gekregen. Met deze nieuwe classificatie is het Dexcom G6 CGM-systeem zowel geïndiceerd voor gebruik als standalone-CGM als voor integratie in geautomatiseerde insulinedoserings- (AID) systemen. Ga naar https://www.dexcom.com/nl-NL voor meer informatie over de Dexcom G6.

Over de Dexcom G6

De Dexcom G6 is een zelfstandig CGM-systeem voor MDI-gebruikers, dat een overgrote meerderheid van de type 1-populatie vertegenwoordigt en tevens door iedereen met insulinepomptherapie kan worden gebruikt. Met de G6 wordt de sensor gescheiden van een insulinepomp gedragen en onder de huid ingebracht om het glucosegehalte in de interstitiële vloeistof (vloeistof in het weefsel) te meten. De sensor is voor beperkt gebruik en moet om de 10 dagen worden vervangen.

Over DexCom, Inc.

Dexcom, opgericht in 1999, heeft kantoren in San Diego, Californië, het EMEA-hoofdkantoor in Edinburgh, Schotland en gebruikers in 39 landen over de hele wereld. Bij Dexcom transformeren we diabeteszorg en -beheer door superieure continue glucosebewakings- (CGM) technologie aan te bieden om mensen met diabetes en gezondheidswerkers te helpen diabetes beter te beheersen. Sinds onze oprichting hebben we ons niet alleen gericht op betere resultaten voor mensen met diabetes, maar tevens op zorgverleners en clinici door oplossingen aan te bieden die de beste in hun soort zijn - terwijl onze gemeenschap controle over diabetes krijgt. Ga naar https://www.dexcom.com/nl-NL voor meer informatie over Dexcom G6.

